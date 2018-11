Arturo Vidal va desembarcar al FC Barcelona amb la imatge de "fitxatge estrella" de la temporada. No obstant això, sigui per la seva genoll tocada, per les seves friccions amb el vestuari, per la seva falta d'encaix en l'onze o per qualsevol altra raó que se'ns escapa, Vidal no ha passat ni tan sols 400 minuts sobre la gespa.





Per aquest motiu el jugador estigui una mica 'mosca' i que es faci estimar per alguns equips italians. En concret, per la Juve. Aquest dijous, la premsa italiana avança un possible retorn del xilè a la Sèrie A italiana.





El 'Corriero dello Sport' apunta que el Juventus s'ha interessat de nou en comptar amb Arturo Vidal. Tot i que el culer ha desmentit la informació, també és veritat que durant les últimes setmanes el futbolista s'ha queixat en públic dels seus pocs minuts de joc.





Excepte que Vidal vagi guanyant pes a poc a poc en l'alineació del Barça, és possible que aquests rumors es converteixin en certeses. Al capdavall, el FC Barcelona podria negociar un traspàs en el mercat d'hivern. Temps al temps.