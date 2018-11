La cotització de la lliura esterlina ha caigut aquest dijous un 2,1% enfront del 'bitllet verd' en una jornada marcada per quatre dimissions en l'Executiu de Theresa May com a resposta al principi d'acord assolit entre el Govern del Regne Unit i la UE sobre el 'Brexit'.





La principal dimissió ha estat la del ministre per al Brexit, Dominic Raab, que ha justificat la seva renúncia aquest dijous per les seves discrepàncies amb l'acord preliminar presentat per la primera ministra, Theresa May, en considerar que el règim pactat per a la frontera irlandesa posa en perill la "integritat" del Regne Unit.





En la jornada d'aquest dijous també han dimitit el secretari d'Estat per a Irlanda del Nord, Shailesh Vara; la secretària d'Estat pel Brexit, SUELLA Braverman; i la ministra de Treball i Pensions, Esther McVey.





D'aquesta manera, el canvi de la lliura ha baixat fins 1,2746 dòlars des dels 1,3029 que registrava al començament de la jornada.





En el que va d'any, el canvi de la lliura enfront del dòlar acumula un retrocés del 5,5%, que ronda el 12% des d'abans de la victòria del 'Brexit' en el referèndum de juny de 2016 sobre la permanència del Regne Unit a la UE.





Sobre l'evolució de la cotització de la moneda britànica, Ranko Berich, director d'anàlisi de Monex Europe, considera que el seu potencial alcista estarà limitat probablement a la part baixa de 1,30 dòlars fins que hi hagi una indicació clara sobre les opcions de l'acord en el Parlament.





"Qüestions com si l'acord aconseguirà el suport d'algun laborista díscol o si la DUP pot empassar seran examinades des de cada angle i qualsevol notícia marginal tindrà un potencial alt per la volatilitat de la lliura", afegeix.





Per la seva banda, l'agència Moody 's destacava que el principi d'acord "és positiu" per a una sèrie d'emissors de deute, tot i que advertia de l'existència d'una sèrie d'obstacles que prolongaran el procés de 'Brexit'.





La UE va fer públic ahir les prop de 600 pàgines que fixen les condicions del divorci amb el Regne Unit, després que la primera ministra britànica, Theresa May, informés que compta amb l'aval dels seus ministres per acceptar l'acord.





El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va informar al president del Consell europeu, Donald Tusk, que s'han donat i als "avenços decisius" necessaris per donar el següent pas i convocar una cimera extraordinària perquè els líders de la UE validin el pacte.