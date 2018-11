Ada Colau va arribar a l'alcaldia de Barcelona amb una idea clau: transparència. No obstant això, a pocs mesos que conclogui el seu mandat al capdavant de l'Ajuntament, el portal en línia de transparència del consistori deixa molt que desitjar pel que fa als estàndards defensats per l'alcaldessa en rendició de comptes.





Una de les primeres mancances de la informació aportada per l'Ajuntament és la referida als informes d'auditories, que només s'ofereixen des de l'any 2014. La qual cosa vol dir que totes les auditories realitzades durant aquesta legislatura no estan accessibles per als ciutadans.





Encara que les dades referides a la hisenda municipal (referida a impostos, taxes i calendari fiscal) o les subvencions estan actualitzats, un altre dels capítols més incomplets és el contractació pública. En aquest apartat, hi ha tres entitats municipals que no tenen actualitzats els seus contractes vigents: Barcelona Gestión Urbanística, SA (BAGURSA), o Consorci Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i Consorci El Faro, Centro de Trabajos del Mar (aquest últim no s'actualitza des de 2016).





Així mateix, s'observen deficiències en la gestió indirecta dels serveis municipals. Els detalls d'aquests contractes (el contingut no s'actualitza des de 2015) contenen a més múltiples errades a l'hora d'introduir les dades, la qual cosa demostra incúria o falta de professionalitat a l'hora d'oferir aquesta informació a la ciutadania.





ELS CONVENIS, UNA ALTRA ASSIGNATURA PENDENT





En els acords contrets entre l'Ajuntament i multitud d'ens de la ciutat (com teatres o museus) hi ha una manca absoluta de puntualitat a l'hora de retre comptes. Per exemple, en el cas del Consorci Museu dels Ciències Naturals de Barcelona no hi ha convenis disponibles des del 23 de desembre de 2015, o en el del Mercat de les Flors s'hi s'ofereix un conveni actual fins el 2020, però la resta apareixen amb data de caducitat de 2016.





Tampoc les fundacions Navegació Oceànica de Barcelona i la Carles Pi i Sunyer, l'Institut de la Infància i l'Adolescència o Localret compten amb informació actualitzada. Un dels casos més curiosos és el de l'Associació Xarxa Internacional Ciutats Educadores, l'últim conveni registrat té data de desembre de 2015.





Destaca també el cas de la importància xarxa de biblioteques de l'àrea metropolitana, els convenis es presenten només fins a febrer de 2018.





SENSE OBRA PÚBLICA EL 2018?





L'última de les absències notables del portal de transparència és la referida tant als licitadors de contractes de grans obres, com a les modificacions dels contractes d'obra pública. En tots dos casos, les dades que s'aporten acaben en 2017, sense que constin documents actualitzats d'aquest exercici. Tampoc s'ofereixen les últimes memòries estadístiques de contractació pública (l'última data de 2016).





Resulta estrany que l'Ajuntament no hagi licitat cap contracte d'obra pública a 2018, ni s'hagi modificat cap detall de contractes anteriors. Però aquesta és la informació que l'equip d'Ada Colau ofereix als veïns.