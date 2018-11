Metges llancen la veu d'alarma per la manca de pediatres a tota Espanya

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) ha alertat del dèficit de pediatres que hi ha a Espanya, un problema que qualifica de "greu" i denuncia passa "en la majoria de les comunitats autònomes", afectant sobretot al nivell d'Atenció Primària, però també a l'Atenció Especialitzada.





Entre les comunitats que més estan patint aquesta situació, es troba la Societat de Pediatria Balear (SOPEBA), pertanyent a l'AEP, que ha enviat un comunicat al Servei de Salut, sol·licitant que es reactivi el Pla Estratègic de l'Atenció Pediàtrica a Balears per buscar solucions a aquest greu problema que, segons dades de l'Ib-salut, es quantifica en un dèficit del 20% de pediatres.





A més, tal com recull l'última enquesta realitzada per l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap), prop del 50% de les places de Pediatria en Atenció Primària de Balears no estan ocupades per pediatres.





Davant d'aquesta situació, l'AEP demana a l'Administració que "es busquin solucions, de manera conjunta i de forma urgent". Així mateix, defensa "el model d'atenció pediàtrica que existeix a Espanya des de fa més de 25 anys, on els pediatres, tots metges especialistes en pediatria, s'encarreguen de l'atenció integral als problemes de salut de la població infantil". Un model d'atenció sanitària integral que, assenyalen, "està en perill".





Així, davant la "falta d'atenció" per part de les administracions sanitàries que pateixen, "tant a nivell nacional com local", denuncia que "no estan apostant per una organització eficaç d'aquest nivell assistencial, ni facilitant els mitjans necessaris perquè pediatres , metges de família i professionals d'infermeria puguin desenvolupar tot el seu potencial en els centres de salut".





Segons la seva opinió, la solució al problema de la manca de pediatres passa per ampliar les places MIR de Pediatria, cobrir totes les places MIR acreditades, retardar de forma voluntària l'edat de jubilació i, sobretot, evitar la precarietat laboral, oferint places de pediatria atractives, des del punt de vista professional i personal.





Així mateix, considera que no s'ha de renunciar a tenir la millor atenció possible per als més petits. "Una atenció especialitzada pels experts formats, els pediatres, per atendre'ls en tots els nivells assistencials i en totes les especialitats", afegeix.