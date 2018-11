La premsa escrita agonitza

Els principals grups de premsa espanyols tracten de garantir la seva supervivència en el negoci digital, però encara pateixen per la constant caiguda del paper.





Prisa, Unidad Editorial i Vocento van notar un impacte negatiu de 21 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any com a conseqüència de la crisi de les publicacions impreses.





Els principals grups de premsa espanyols intenten pal·liar la crisi del paper amb el negoci digital.





Entre les últimes propostes figura cobrar als lectors per l'accés a les publicacions on line, per tal d'augmentar ingressos.





Cap dels diaris generalistes ven més de 100.000 exemplars diaris.





De gener a setembre, Prisa, Unidad Editorial i Vocento van tenir un impacte negatiu de 21 milions d'euros a causa de la crisi de la premsa tradicional.





EXEMPLES





RCS MediaGroup (Unidad Editorial) reconeix que les capçaleres van perdre 8,4 milions d'euros. La difusió d''El Mundo' va caure un 6,8 per cent i la de 'Marca' ha baixat un 11,4 per cent.





La divisió de premsa del Grup Prisa (El País) va ingressar 114.900.000 menys que en els nou primers mesos de 2017 a causa de que es van vendre menys diaris.





Vocento va reduir les pèrdues un 70,8 per cent però els ingressos van caure un 3,6 per cent. La facturació d'ABC va baixar un 6 per cent.