El Govern central ultima el projecte per limitar l'aforament

El Consell de Ministres aprovarà aquí a dues setmanes per a la seva remissió a les Corts el projecte pel que reformarà la figura de l'aforament amb la intenció de restringir el seu abast per als càrrecs públics, una vegada que estudiï l'informe que ha rebut aquest divendres del Consell d'Estat sobre com abordar aquesta mesura.





Així ho ha anunciat la ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, en roda de premsa després del Consell d'aquest divendres. La reforma d'aquesta figura serà enviada al Consell de Ministres d'aquí a dues setmanes per a la seva aprovació i enviament al Congrés.





La norma preveu reduir la figura de l'aforament aplicada a diputats, senadors i membres de l'Executiu.