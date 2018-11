CaixaBank i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) han activat una línia de finançament de 700 milions d'euros per tal d'impulsar la competitivitat del sector hoteler mitjançant l'adquisició d'edificis o la renovació tecnològica d'instal·lacions.





Segons ha informat l'entitat financera, aquesta línia de crèdit es deriva de l'acord de col·laboració signat entre ambdues entitats que té com a objectiu potenciar la competitivitat del sector i posar a l'abast de tots els associats una àmplia oferta de productes financers adaptats a les necessitats de les empreses hoteleres.





L'acord ha estat subscrit per María Frontera, presidenta de la FEHM, i María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank a Balears, els qui van expressar la seva satisfacció per la signatura del conveni que comportarà beneficis per al sector hoteler i turístic del territori.





Durant la signatura, Creu Rivera ha posat en valor l'aposta que realitza CaixaBank pel mercat turístic a través Hotels&Tourism, la línia de negoci creada per consolidar el lideratge de l'entitat en el mercat turístic a través d'un nou model de proximitat amb les empreses i negocis hotelers.





En 2018, CaixaBank Hotels & Tourism ha concedit a Balears 712 milions d'euros en crèdits al sector hoteler, un 31% més respecte al mateix període de 2017.





Per la seva banda, Frontera ha assenyalat que ha de continuar la transformació del sector i per a això l'accés al finançament, i ha destacat la importància de la signatura del conveni com "una via directa per a l'associat, alhora que també és fonamental que l'Administració sigui àgil i diligent en la tramitació d'autoritzacions per a continuar generant el valor d'aquests últims anys".