Els cinemes Filmax Gran Via de Barcelona estrenen aquest divendres la primera sala a Catalunya amb tecnologia 4DX, amb 21 efectes de moviment, aire, aigua, calor, aromes i vibracions, i fins i tot boira, vent, llamps i bombolles.





En declaracions als mitjans aquest divendres, el conseller delegat dels Cinemes Filmax Granvia, Jaume Tarrazón, ha explicat que és la primera sala 4DX de Catalunya --la tercera i Espanya després de Madrid i València-- i la primera a Espanya amb l'efecte de calor.





"Es basa en la màgia del cinema, que és el que ha estat, és i serà sempre la clau de la gent que vol experimentar alguna cosa diferent", ha explicat el conseller delegat.





La sala s'estrena aquest divendres amb 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', i tindrà programats properament 'Robin Hood', 'Rompe Ralph', 'Mary Poppins', 'Waterman': "Hi ha més pel·lícules de les que ens cabran" .





Amb una inversió inferior al milió d'euros però "molt important", tots els efectes estan sincronitzats amb el que passa a la pantalla, de la mà de la companyia sud-coreana CJ.





Aquest empresa té oficina a Los Ángeles i intervé durant tot el procés de producció dels grans llargmetratges de Hollywood: "Els efectes es fan durant tota la producció", ha dit Tarrazona, i es validen al costat dels equips tècnics de la productora.





MENYS DE 15 EUROS





L'entrada per veure aquestes pel·lícules tindrà un cost de 14,90 euros, i per als que estan al programa de fidelització seran 12,90 euros: "No cal comparar aquest preu amb el d'una entrada de cinema, sinó més aviat amb el d'un parc d'atraccions ".





Davant la proliferació de plataformes digitals, Tarrazona ha assegurat que tenen un públic creixent i que gairebé tots els seus clients són usuaris d'aquestes plataformes i que no les senten com a competència: "Es tracta de poder donar alguna cosa diferent".





APADRINAT PER BAYONA





El cineasta barceloní Juan Antonio Bayona ha apadrinat la presentació de la sala amb la projecció d'un breu clip de 'Jurassic World', ja que la sala ha volgut arrencar de la mà d'un director català de relleu internacional.





"Em fa molta il·lusió estar en aquest cinema que fa olor de nou", ha dit Bayona, que ha subratllat que l'obertura d'una nova sala és sempre una bona notícia i que cal apostar per aquestes.





Ha considerat que aquesta tecnologia és "una experiència immersiva cinematogràfica total", la més avançada actualment a Espanya, ha agregat.