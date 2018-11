Actors i directors clamen contra la sentència benèvola amb un agressor sexual perquè la dona era actriu

L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AAPDC) ha mostrat aquest divendres el seu "rebuig i indignació absoluta" amb la sentència de l'Audiència de València que rebaixa la condemna a un agressor sexual perquè la víctima era actriu, afirma l'associació.





En un comunicat, critica que la dona és tractada com a objecte i moneda de canvi, i que l'experiència com a actriu per part de la víctima "serveixen d'excusa al tribunal per minimitzar l'agressió física i sexual".





Una jove va ser agredida sexualment al gener pel seu cap, que a més li va clavar cops: la sentència condemna a l'agressor a una multa de 900 euros per un delicte de lesions pels cops, ia dos anys i dos mesos de presó per l'agressió sexual.





La AAPDC s'ha solidaritzat amb l'Associació d'Actors i Actrius del País Valencià (AAAPV), en considerar que hi ha una "interpretació subjectiva, parcial i sexista, personal i desvinculada de l'exercici de les competències que es pressuposen a un jutge".





I ha afegit que l'executiva de l'associació es compromet a actuar i posicionar-se en defensa de les persones i davant l'equiparació dels termes 'dona' i 'actriu', "entenent que ambdues es situen en un pla d'inferioritat".





"La dona es tracta com a ésser humà perquè ho és", han defensat, i han afegit que la feina d'actor o actriu és una professió lícita i equiparable a qualsevol altra.