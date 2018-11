La cantant Rosalía ha obtingut dos guardons en la gala dels principals premis a la música llatina, els Grammy Llatins del 2018, l'edició dels quals número 19 s'ha celebrat a Las Vegas.





Amb cinc nominacions, la cantant de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) ha obtingut el premi a la Millor Cançó Alternativa i també el de la Millor Fusió Urbana, per 'Malamente'.





El triumfador de la nit ha estat l'uruguaià Jorge Drexler, en obtenir el premi a la Millor Cançó i Enregistrament de l'any per 'Telefonía'; a més, el seu disc, 'Salvavidas de Hielo', s'ha endut el premi al Millor Àlbum de Cantautor.





Entre les principals categories, Luis Miguel s'ha endut el premi a l'Àlbum de l'Any per '¡México Para Siempre!'; la distinció al Millor Nou Artista ha estat per a Karol G. A més, el Millor Àlbum Vocal Pop Contemporani pel 'F.A.M.E.' de Maluma; i el Millor Àlbum de Música Alternativa per a Clarobscura per 'Aterciopelados'.





D'altra banda, J. Balvin, amb vuit nominacions i el favorit per als premis, ha obtingut el guardó al Millor Àlbum de Música Urbana.