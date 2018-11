Turbulències polítiques al Regne Unit. Després de la suposada aprovació per part del gabinet de May de l'acord del Brexit consensuat amb la UE, l'endemà la Primer Ministre va afrontar la dimissió de fins a set alts càrrecs del seu Govern , un d'ells Dominic Raab, secretari d'Estat per a la sortida de la Unió Europea i una de les persones que havia portat el pes de gran part de les negociacions.





Des d'aquest moment, tot han estat rumors a Westminster. La premsa anglesa ha informat que fins a 20 diputats 'tories' (conservadors) s'han compromès ja el seu vot per celebrar una moció de censura per intentar enderrocar May.





Les seves raons? Consideren que l'acord assolit entre Londres i Brussel·les no respecta la decisió del referèndum de 2016 perquè ni garanteix la integritat territorial del Regne Unit ni aconsegueix desvincular-se completament de la tutela de la Unió.





En el cas que aconsegueixin els 48 suports necessaris per aconseguir que la continuïtat de Mai sigui sotmesa a votació, la gran incògnita és quina serà l'actitud de la resta de partits. Els laboristes, que en els sondejos tenen un marge estret de suports amb els conservadors, desitjarien anar a eleccions, i podrien arrossegar amb la seva decisió als verds, liberals i als nacionalistes gal·lesos i escocesos.





Però potser la gran sorpresa seria veure com el Partit Conservador es parteix per la meitat entre 'remainers' i 'brexiters', la convivència dels quals en el si de la mateixa formació no ha deixat de ser problemàtica durant els últims dos anys.