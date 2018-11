El president del PP, Pablo Casado, advoca per "il·legalitzar la kale borroka que està començant a haver a Catalunya", en al·lusió a Arran, l'organització juvenil vinculada a la CUP, i que l'Estat "iniciï immediatament un procés de supervisió de les comptes de la Generalitat, per veure quins diners reben aquestes organitzacions ".





Durant un míting celebrat a Sevilla en el marc de la primera jornada de les eleccions andaluses del 2 de desembre, Casado ha assenyalat l'incident esdevingut a Terrassa (Barcelona), on un grup de persones ha llançat pintura de color vermell a la façana una comissaria de la Policia Nacional, i que ha difós Arran a través de Twitter:









Respecte d'això, Casado ha recordat que dimecres, membres d'aquest col·lectiu pintaven de color groc la porta de l'habitatge del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. I és que segons ha alertat Casado, enfront de tots dos altercats, el Govern central del socialista Pedro Sánchez "no diu res", el que l'ha portat a advertir que els membres d'Arran "van a llençar pintura on els doni la gana" , perquè des del Govern central "no han fet res".









"Això ho feien els totalitaris i els feixistes i això ho aplaudeixen els nacionalistes", ha avisat Casado, criticant que els governants i dirigents socialistes "callin" davant d'aquestes situacions. "Susana, digues alguna cosa!", Ha exclamat en al·lusió a la presidenta de la Junta d'Andalusia i aspirant a la reelecció en les eleccions autonòmiques del 2 de desembre, la socialista Susana Díaz, qui al seu judici ha d'aclarir "què opina" davant el "silenci de Pedro Sánchez" respecte a aquesta problemàtica.





Així, el dirigent del PP ha recordat que el seu partit "ja va promoure la il·legalització de la kale borroka del País Basc" mitjançant la Llei de Partits promulgada durant l'etapa de José María Aznar com a president del Govern, i ara cal "que es faci el mateix "a Catalunya", on "no es pot aguantar més escraches i agressions" i on l'Estat no està "posant límit" a aquestes situacions.