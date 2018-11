L’associació cultural Desat’art de Figueres (Girona) organitza un concurs d’art online a la seva página de Facebook on hi participen uns 2.000 artistes d’àmbit europeu.





El concurs consisteix en publicar una fotografía d’una obra i aconseguir més “m’agrada” per guanyar una exposició gratuïta per a un artista de les seves obres, a més de tota la promoció del seu art com un espai expositiu a l’Alt Empordà (Girona), diptics a color de l’exposició o targetes.





Desart'art col·laboren amb projectes hostelers de Catalunya i artístics a Itàlia





El futur guanyador exposarà la seva obra en aquesta comarca catalana a partir del març del 2019.





El concurs finalitza el dia 15 de desembre.