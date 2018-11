El FC Barcelona de Bàsquet ha renascut de les seves cendres. Ahir, els de Pesic van aconseguir la cinquena victòria consecutiva a l'Eurolliga - no sense sofriment- davant el Zalgiris Kaunas en la pròrroga d'un intens partit (85-88).





A diferència de la temporada passada, l'equip blaugrana ha trobat el seu estil a la pista i va aconseguir emportar-se un partit que va dominar en tot moment en el marcador, tot i el desgast de tots dos equips per aconseguir guanyar.









El pivot Ante Tomic va ser la millor basa de l'equip titular del Barça, per les seves 7 punts a l'inici del partit però sobretot per la seguretat en atac que va suposar tenir el jugador en pista per posar remei errors defensius que podrien haver decantat el marcador a favor de conjunt local.





Els tirs en suspensió d'Adam Hanga i el quartet de triples de Kyle Kuric van ser decisius perquè el Barça s'aferrés a la distància en el marcador quan els locals atacaven més durament per apropar-se.





Thomas Heurtel va remarcar la importància d'aquesta victòria a Twitter: "Gran victòria en la millor pista d'Europa! La lluita va valer la pena, encara hem de tancar millor els partits!" / @FCBbasket





El Zalguiris no va parar fins a aconseguir l'empat davant els blaugrana en l'últim quart. Però Pesic es va treure un as de la màniga amb l'organització que va tenir el base Kevin Pagaments per mantenir la pressió i brillar en els últims compassos d'un partit.





Una trobada del que el FC Barcelona Basket surt invicte durant 5 jornades de lliga europea i que suma 5 victòries de 7 partits d'Eurolliga aquesta temporada.