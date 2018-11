Espanya se situa com l'onzè país del món amb més volum de deute públic i el pagament dels interessos del deute públic va arribar als 32.935.000 d'euros el 2017, cosa que representa el 2,6% del PIB i un desemborsament d'uns 90 , 2 milions d'euros al dia, enfront del desequilibri no financer de 4.143.000 d'euros, el 0,5% del PIB.





Així es desprèn d'un estudi sobre deute públic elaborat per EAE Business School (Barcelona), que conclou que, mentre que el dèficit primari ha anat millorant significativament des de l'any 2012, no ha passat el mateix amb els interessos del deute que, fins i tot en el context de baixos tipus del període en qüestió, van augmentar respecte de l'any anterior.





En concret, Espanya va pagar l'any passat més de 90 milions diaris pels interessos del deute públic i una xifra lleugerament inferior segons les previsions de l'any 2018. En aquest sentit, l'increment interanual del volum de deute en 2017 va ser de 37.078.000 de euros, dels quals un 88,8% correspon al pagament dels interessos d'aquest deute, mentre que el dèficit primari només representa el 11,2%.









L'estudi apunta que, llevat que es redueixi l'estoc de deute existent, serà difícil no necessitar finançament addicional fins i tot en situacions de superàvit primari, i avisa que, en el proper context de pujades de tipus d'interès, el cost financer de la deute públic creixerà fins i tot mantenint el mateix volum de passius financers.





L'observació de l'evolució històrica del deute públic d'Espanya mostra un creixement "exponencial" durant el període 2008-2017, en passar d'un volum acumulat de 440.621.000 el 2008 (39,5% del PIB) a un import d'1, 14 bilions d'euros el 2017 (98,1% del PIB).





A més, l'estudi assenyala que es manté una tendència alcista durant l'any 2018, que acumula al tancament del primer semestre un total de 1,16 bilions d'euros, el que implica que el deute públic per càpita va ser de 24.594 euros el 2017 i en els primers sis mesos de 2018 ha augmentat en 400 euros.





Pel que fa a les fonts, el deute públic espanyola es troba finançada a través de diferents agents: les entitats de crèdit no residents (44,6%) amb un valor de 421.735.000, seguits pel Banc d'Espanya (22,1%) amb 209.020 milions i les entitats de crèdit residents amb 158.471.000 d'euros (16,8%). Segons l'estudi, aquesta dada revela que "l'inversor estranger té confiança en el deute sobirà espanyol".









Dèficit per a les pensions

Pel que fa a l'evolució mitjana d'ingressos i despeses, a tancament de l'any 2018 s'aconseguiria un dèficit de 35.511.000 d'euros que representa el 2,93% del PIB, les dues magnituds millorant les seves equivalents de l'any 2017, segons l'estudi





En termes de dèficit primari, fent una estimació equivalent, caldria restar el pagament de 29.300 milions d'euros d'interessos, el que deixaria l'esmentada partida en 6.200 milions d'euros, superior a l'assolit l'any anterior.





De la seva banda, els comptes de la Seguretat Social mostren un dèficit que representa gairebé la meitat del total de l'economia. A la fi de 2017 la Seguretat Social va acabar l'exercici amb la xifra de dèficit més alta de la seva història, un total de 18.756.000 d'euros i les previsions per a l'any 2018 és que acabi al voltant de 19.500 milions, degut entre altres factors a l'acord del govern sobre la vinculació de les pensions amb l'IPC.









De complir-se la previsió, el dèficit acumulat per la Seguretat Social ascendiria a 101.305.000 d'euros i, donada la situació del Fons de Reserva conegut com la "guardiola de les pensions", que només disposa de 8.095 milions, el Govern seguirà emetent deute per anar cobrint aquests desajustos, una cosa que l'estudi creu que "previsiblement s'anirà repetint de forma continuada al llarg dels propers anys, mentre no es canviï el model actual del sistema de pensions".