Els ministres d'Economia i Finances de l'eurozona (Eurogrup) mantenen aquest dilluns una reunió extraordinària amb l'objectiu de seguir avançant en els preparatius per reformar l'arquitectura de l'eurozona.





Una reunió en la qual es dóna especial la Unió Bancària, en un debat que té lloc pocs dies abans que la Comissió Europea decideixi si obre o no un expedient a Itàlia per la seva elevada deute públic.





L'enfrontament entre Brussel·les i Roma no està a l'agenda oficial de la trobada, però és previsible que l'assumpte s'abordi de manera privada. El Govern italià ha decidit mantenir el pols amb les autoritats europees a través d'un esborrany pressupostari que manté l'objectiu de dèficit de l'anterior, equivalent al 2,4% del PIB.









A més, la Comissió Europea ha iniciat el procediment per sancionar Roma per no prendre les mesures adequades per reduir el seu deute públic, actualment en el 131% del PIB. Aquest procés pot desembocar, a llarg termini, a una multa de 3.500 milions d'euros.





En aquest context, la discussió formal entre els ministres de l'Eurogrup --als quals se sumen els responsables econòmics de la resta de països europeus que no utilitzen la moneda única- se centrarà en continuar els debats sobre la reforma de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) per compassar les competències de la Comissió Europea i del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE) en supervisió econòmica i aprovació i execució de rescats.





A més, debaten com abordar la possibilitat d'introduir les anomenades clàusules d'acció col·lectiva (CAC) en emissions de deute públic. La inclusió d'aquestes clàusules té "molt suport" entre les capitals europees, segons fonts comunitàries.





No obstant això, aquestes mistes fonts descarten que hi hagi cap resultat tangible aquest dilluns sobre aquesta qüestió de deute públic i emplacen a les conclusions del següent Eurogrup, el 3 de desembre.





Finalment, els ministres discutiran la creació d'un instrument pressupostari per a l'eurozona, tot i que es tracta d'una qüestió que encara divideix els socis de la moneda única i sobre la qual no s'esperen avenços "decisius", afirmen les mateixes fuentes.