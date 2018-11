Gaëlle Josse desentranya el dolor i l'esperança dels immigrants que arribaven a l'illa d'Ellis

L'escriptora Gaëlle Josse novel·la a 'El último guardián de la isla de Ellis' (Ático de los Libros) el dolor i l'esperança dels nouvinguts als Estats Units de la mà del seu últim director, John Mitchell, que nou dies abans de tancar les instal·lacions decideix escriure els records que el turmenten.





El centre, pel qual van passar més de dotze milions d'immigrants des del 1892, es va tancar el 1954. John Mitchell es disposa a relatar les seves memòries en Ellis i d'aquí sorgeixen tragèdies personals, sentiments de culpa i l'amor que va processar a dues dones, Liz i Nella.





El llibre és també una història col·lectiva de l'exili, en la qual els personatges renuncien a tot per començar des de zero i es troben amb una societat que no mostra pietat.





L'illa d'Ellis és la gran protagonista de la novel·la. Durant dècades milions persones van rebre aquí l'últim tràmit per entrar a Nova York, però també van morir milers de persones durant la seva reclusió a l'hospital, unes altres van ser rebutjades perquè es considerava que serien una càrrega per al país, i unes altres van ser enviades als seus països d'origen per raons com ara tenir una malaltia contagiosa o mental.





'El último guardián de la isla de Ellis' ha rebut el Premi de Literatura de la Unió Europea, el Prix des Rotary Club i el Prix de l'Académie de Bretagne.