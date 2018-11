Ábalos no descarta un 'súper diumenge' electoral el 26 de maig

L'opció que el president del Govern central, Pedro Sánchez, decideixi convocar les eleccions generals al costat de les municipals, autonòmiques i europees previstes per al proper 26 de maig és una opció possible, ha reconegut aquest dilluns el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos.





"Res és descartable", ha afirmat Ábalos en els Esmorzars d'Europa Press preguntat per la possibilitat d'aquest 'súper diumenge' electoral a Espanya, que no té precedents en la història de la democràcia espanyola.





Ábalos, que coordina al costat del cap de gabinet de Sánchez, Iván Redondo, el comitè electoral que està preparant el partit de cara al 26 de maig, ha assenyalat, però, que en aquests moments el Govern està "concentrat" en l'aprovació del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019, tot i que el mateix Sánchez ha admès la possibilitat de no arribar a presentar-los si no tenen aspectes de prosperar.





Per això, el ministre s'ha mostrat partidari d'evitar "aventurar res" en aquests temps tan "líquids" de la política.





En qualsevol cas, Ábalos ha recordat que l'instrument de dissoldre les Corts i convocar eleccions -que competeix en exclusiva al president del Govern- és "molt poderós".





D'aquí que no tingui dubtes que Sánchez ho manejarà amb "responsabilitat" i convocarà "quan cregui que ha de fer-ho i mai a pressió ni remolc de ningú".