Vaga de jutges i fiscals a favor de la independència judicial

Jutges i fiscals celebren aquest dilluns la segona vaga general en un any per tornar a reclamar al Ministeri de Justícia unes millores salarials i professionals, més independència judicial i més autonomia del Ministeri Públic.





Una convocatòria que té lloc després que les associacions es reuniren amb la ministra Dolores Delgado i aquesta no li oferís "res concret".





Un total de 299 jutges i magistrats han comunicat a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia Catalunya (TSJC) la seva decisió de secundar la jornada d'aturades convocada per a aquest dilluns per les associacions judicials, el 42% d'un total de 700 jutges i magistrats anomenats a la vaga, i l'aturada ha obligat en alguns casos a suspendre judicis.





Segons ha informat el TSJC en un comunicat, a les 14.30 hores d'aquest dilluns havien comunicat la seva adhesió a la jornada d'aturades aquests 299 jutges i magistrats, quan la planta orgànica judicial a Catalunya és de 810 places.





L'Associació Professional de la Magistratura (APM), Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD), Fòrum Independent Judicial (FIJ), Associació de Fiscals (AF), Unió Progressista de Fiscals (UPF) -a la qual es troben adscrites l'actual ministra de Justícia i la fiscal general de l'Estat, María José Segarra- i Associació Professional Independent de Fiscals (APIF) van convocar el passat 22 de maig la segona vaga d'aquests col·lectius a Espanya, que va resultar ser la primera que van fer de forma conjunta.





Les reivindicacions que llavors es van dur davant el Ministeri dirigit pel popular Rafael Catalá són ben conegudes per Delgado, ja que va participar en ella.





Tot i això, segons van destacar diverses associacions després d'una reunió que van mantenir amb Delgado, aquesta els va confessar que no compartia la vaga i que les negociacions sobre les reivindicacions dels membres de les carrera judicial i fiscal es podien veure afectades. Unes "advertències" que han estat rebutjades per cinc de les associacions, en un comunicat donat a conèixer aquest divendres, en considerar que és una tècnica que "recorda èpoques ja superades" i que té l'objectiu d"acovardir" per evitar la convocatòria.





Entre les reclamacions, els jutges tornen a exigir el reforçament de la independència judicial, la modernització de l'Administració de Justícia i la millora de les condicions professionals. Per la seva part les associacions de fiscals demanaven la derogació del sistema de terminis màxim d'instrucció, la paralització de la implantació de la justícia digital, l'atribució a la Fiscalia General de l'Estat de la formació dels fiscals, la independència del ministeri fiscal i la autonomia pressupostària.





CANVI DE GOVERN





Amb el canvi de govern el passat mes de juny, les associacions van recordar a la successora de Català, la fiscal de l'Audiència Nacional, Dolores Delgado, totes les seves exigències i van acordar donar un marge al nou equip ministerial per veure si aquest prenia alguna mesura al respecte . Després de cinc mesos del Govern de Pedro Sánchez, els representants de jutges i fiscals consideren que no hi ha hagut cap avanç, ni hi ha cap "oferta concreta" perquè "mai hi ha diners ni interès".





Per tot això, el passat 25 d'octubre, les set associacions van tornar a trucar a protestar i van fixar en el calendari el 19 de novembre per realitzar una altra aturada laboral. Davant d'això, el Ministeri es va reunir amb els representants de les associacions els passats 7 i 12 de novembre per estudiar de nou les reclamacions i intentar evitar la vaga.