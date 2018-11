Reunió d'urgència a Podemos davant un possible avançament electoral

L'Executiva de Podemos, amb el secretari general, Pablo Iglesias, al capdavant, ha decidit aquest dilluns convocar per divendres que ve el Consell Ciutadà Estatal (CCE) -el màxim òrgan de direcció del partit- per definir la seva estratègia davant la possibilitat que el Govern central decideixi "abaixar els braços" i renunciar a aprovar els Pressupostos, i convoqui en els propers mesos un avançament de les eleccions generals.





"Estarem preparats i ens anem a reunir divendres per decidir com serà el camí a seguir", ha anunciat la secretària de Participació i coportaveu de l'Executiva, en la roda de premsa que ha ofert al costat del secretari d'Organització i Acció de Govern , Pablo Echenique.





Tots dos han lamentat que el Govern central "no sembla tenir moltes ganes de tirar endavant els Pressupostos" i, en aquest context, han explicat que la seva formació ha de preparar per a un possible avançament electoral.





"Volem que surtin endavant els Pressupostos però si això no té lloc i hi ha convocatòria electoral, sortirem a guanyar-les", ha emfatitzat Echenique, que ha recordat que la seva formació també prefereix eleccions al fet que el Govern central prorrogui els pressupostos del PP.





VOLEN APROVAR ELS PRESSUPOSTOS





Referent a això, el dirigent morat ha volgut deixar clar que no és la seva formació la que dóna per perduts els Pressupostos, perquè ells van a seguir treballant "dia i nit" perquè s'aprovin. "Però s'obren escenaris de pròrroga dels Pressupostos del PP o d'avançament electoral. En aquest sentit, Què farem? Preparar-nos per qualsevol d'aquests escenaris", ha emfatitzat.





"La potestat de convocar eleccions és del president del Govern. No és la nostra primera opció. La primera és tirar endavant uns pressupostos que millorin les condicions de vida de la gent. Però si el Govern deixa caure els braços i els partits independentistes renuncien a millorar la vida dels catalans, nosaltres sortirem a guanyar-les", ha assegurat.





Echenique ha explicat que aquesta estratègia no implica ni trencar amb el Govern ni mantenir el seu suport, perquè no hi ha cap acord de legislatura que trencar ni mantenir.





"Nosaltres no donem suport Governs, nosaltres recolzem mesures. Els xecs en blanc no són el nostre estil, no donem suport sense condicions", ha tancat.