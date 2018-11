La portaveu de l'Executiva nacional de Cs i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha demanat aquest dilluns al Govern de Pedro Sánchez que "deixi de mentir" dient que en aquesta comunitat hi ha normalitat, i ha denunciat que els partits independentistes se senten "impunes" davant un Executiu central "feble i agenollat" davant seu.





En roda de premsa a la seu de Cs en acabar la reunió de l'Executiva permanent, Arrimadas ha denunciat que mentre "el Govern central diu que hi ha normalitat, els separatistes tornen al de sempre".





Segons ha recordat, aquest dilluns es crea al Parlament català la Comissió de Reglament per tal de reformar les normes de la Cambra i poder investir com a president de la Generalitat a Carles Puigdemont.





Es pretén convertir en president a "un fugat de la Justícia que està a Waterloo" (Bèlgica), ha indicat, tot i que la Llei de Presidència catalana, que permet la investidura a distància, està suspesa pel Tribunal Constitucional.





"Ho fan perquè se senten forts i impunes tenint un Govern central feble i agenollat davant els partits separatistes. Nosaltres seguirem al Parlament al peu del canó, defensant la democràcia, el sentit comú i les institucions catalanes", ha manifestat Arrimadas.





ATACS A JUTGES I POLÍTICS





Així mateix, la líder de Cs a Catalunya ha defensat que els "atacs a jutges i a polítics" en aquesta comunitat no són casos aïllats. "Tenim ja massa casos recurrents i organitzats per organitzacions que a més donen suport al Govern", ha afirmat.





Tant el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, com el seu predecessor en el càrrec, Xavier García Albiol, han denunciat aquest cap de setmana que s'han trobat pintades en el seu cotxe i a la porta del garatge de casa seva, respectivament, i prèviament uns membres d'Arran van llançar pintura groga contra el portal del jutge Pablo Llarena.





Davant aquests fets, Arrimadas ha fet una petició a l'Executiu de Sánchez: "Que no ens deixin abandonats als que hem defensat la democràcia, una Catalunya per a tots i un projecte d'igualtat i solidaritat per a tots els espanyols".