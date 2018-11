El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha estat nomenat aquest dilluns president de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) durant l'assemblea general de l'associació.





L'assemblea també ha aprovat el nomenament dels dos nous vicepresidents, que són la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, i el comisionado de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, Lluís Gómez, ha informat en un comunicat.





El nou comitè executiu està format per representants de les diferents institucions membres de l'associació (Port de Tarragona, Aeroport de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona; Pimec Logística, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Cimalsa, Mercabarna, Transprime i Transcalit) i de les empreses privades (Saba, Mango, Merlin Properties, Schenker Logístics i Talleres y Recambios).





Navarro ha situat com a principals línies d'actuació l'augment de la competitivitat del sector logístic a curt termini, reforçar la cooperació publicoprivada i les relacions entre institucions.





COORDINAR I COOPERAR





"Barcelona-Catalunya Centre Logístic juga un paper importantíssim en la seva missió d'afavorir la coordinació i la cooperació entre les administracions i les empreses per reforçar la nostra competitivitat i posicionament com a plataforma logística de referència a nivell mundial", ha destacat.





Navarro també ha anunciat que es preveu desenvolupar un pla d'acció estratègic per al sector apostant per les energies renovables, encaminat a aconseguir la màxima eficiència energètica possible, afavorint criteris de mobilitat sostenible i posant solucions als problemes de l'última milla, derivats de l'impacte que està tenint el comerç electrònic.





Ha manifestat la necessitat d'impulsar un Pla d'Acció Estratègic que ajudi al sector logístic a incorporar solucions innovadores i disruptives, basades en les noves tecnologies com l'internet de les coses i el 'blockchain'.





Entre les activitats per desenvolupar per part de l'associació, ha indicat el seu interès en potenciar l'International Economic Forum in Logistics i reactivar el Comitè de Promoció Econòmica i Internacionalització.