El comissari europeu d'Acció pel Clima i l'Energia, Miguel Arias Cañete, ha assenyalat que la Comissió Europea analitzarà si la prohibició de vendre a Espanya cotxes amb emissions directes de diòxid de carboni (CO2) des 2040 és "conforme o no" amb la normativa del mercat intern, i que es farà abans que s'adopti aquesta mesura de forma definitiva, segons va afirmar en una entrevista a "La Tribuna de Automoción".





Sobre la mesura anunciada pel Govern, Arias Cañete ha assenyalat que "no li consta" que cap altre país hagi fixat per llei la prohibició de vendre determinats vehicles. "He sentit declaracions de Governs i ministres que en 2040 no es podrà..., però no ho he vist plasmat en legislacions internes", ha assenyalat el comissari, que ha afegit que "hi haurà sectors en què el motor de combustió interna haurà de seguir i els fabricants hauran de veure com compleixen els objectius d'emissions".





Des de la Comissió no es plantegen prohibicions de venda de vehicles, ha apuntat el comissari, que ha dit que la tasca de la Comissió és "establir trajectòries amb la contribució de cada sector a la descarbonització, però no proposar mesures concretes dràstiques".





El Consell i el Parlament Europeu estan debatent l'estratègia horitzó 2050 amb els objectius de reducció d'emissions elaborada per la Comissió. El debat, centrat en si s'estableix un objectiu del 35% o 45% d'emissions es troba estancat per la "poca flexibilitat" de les parts, segons Arias Cañete, que assenyala que si no hi ha acord en aquesta legislatura, es mantindran els objectius de 95 grams ja establerts "i no aniríem en el camí de posar fi a les emissions".





En aquest debat també s'està considerant el nombre de punts de càrrega, que podria arribar als 2,8 milions de punts amb el 35% de nivell d'emissions que s'està estudiant. El comissari considera que "no es pot aconseguir aquest objectiu fent-ho obligatori únicament en gasolineres", ja que es tracta de "punts públics de recàrrega".





L'ELECTRIFICACIÓ GENERA OCUPACIÓ





Pel que fa a la preocupació manifestada pels fabricants del sector sobre la possible pèrdua d'ocupació que causaria l'electrificació, Arias Cañete ha afirmat que "les dades de la Comissió apunten que l'electrificació acaba amb generació neta d'ocupació". No obstant això, ha apuntat que es produiran "impactes clars" en els fabricants, així com externalitats que hauran de "corregir".





Arias Cañete ha esmentat en la seva entrevista altres possibles vies per reduir les emissions de carboni (CO2), entre les quals ha assenyalat la fiscalitat, atorgar ajuts directes a través del pressupost comunitari o els antics plans Renove. En aquest sentit, el comissari ha destacat que "el que ha de tenir un Estat és una política molt clara del nivell de desenvolupament de vehicles elèctrics que vol i posar en marxa els temes de suport a les infraestructures i les polítiques fiscals necessàries".





El tema veritablement important, ha assenyalat Arias Cañete, és que "no s'està parlant de com millorar la formació professional per a fer possible la descarbonització del sector del transport" ja que "cal fer una transformació justa que permeti la reubicació de treballadors en el sector i la formació de nous especialistes".