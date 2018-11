El secretari general de Sanitat, Faustino Blanco, ha anunciat que el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social està estudiant ampliar els espais lliures de fum de tabac a esdeveniments a l'aire lliure amb grans concentracions de persones, com concerts, actes esportius i vehicles tant públics com privats en els quals hi hagi nens.





Així ho ha avançat Blanco durant la seva intervenció en la presentació de l'informe 'La legislació espanyola enfront del tabac: èxits i mancances', que s'ha celebrat aquest divendres al Senat, i que realitza una anàlisi retrospectiva de 30 anys de normativa espanyola davant del tabac, fa una crida a perseverar en les polítiques públiques i planteja una sèrie de propostes per continuar lluitant contra el tabac.





Encara que Blanco ha reconegut que les dues principals lleis contra el tabac promulgades a Espanya han mostrat "resultats significatius" en la reducció del nombre de fumadors, ha incidit que s'ha de seguir treballant especialment en dos àmbits: més espais lliures de fum i estratègies coordinades en el Sistema Nacional de Salut per combatre el tabac, primera causa evitable de morbiditat i mortalitat a Espanya.





En ambdues línies treballa el Ministeri, segons ha exposat Blanco. "La població espanyola veu amb àmplia satisfacció els espais lliures de fum. Cal seguir avançant en aquesta línia de treball, l'eina de salut pública més sòlida contra el tabac", ha assegurat. Així, ha mostrat la "decidida intenció" del Ministeri de promoure nous espais per a "millorar la protecció a la salut".





Ara mateix, el plantejament ministerial és que no es pugui fumar ni en esdeveniments a l'aire lliure amb "grans concentracions de ciutadans" com a vehicles, tant privats com públics, en els quals un dels passatgers sigui un nen. "És un tema molt primigeni encara. La idea de prohibir produeix dificultats de comprensió, però hem d'avançar per protegir el ciutadà de l'exposició", ha assenyalat.





En aquest punt, sobre els grups més vulnerables al tabac, ha mostrat la seva "enorme" preocupació per l'augment de les taxes de consum en dones. "És un problema molt singular perquè no respon al fet que pertanyin als grups més pobres, sinó que solen ser universitàries. Cal fer una reflexió, resulta gairebé inexplicable", ha valorat.





CAMPANYA A LA TELEVISIÓ CONTRA EL TABAC EN ADOLESCENTS





Així mateix, ha informat que aquest dimarts es posarà en marxa una campanya en televisió a nivell nacional i autonòmic per prevenir el consum de tabac en adolescents, així com per afavorir el seu abandonament.





Sota el lema 'Sou la generació dels reptes, l'única que pot acabar amb el consum de tabac', el Ministeri pretén "promoure actituds de vida saludable a joves, proporcionant-los eines per prevenir l'inici de consum de tabac i afavorir el seu abandonament" . A més, vol allunyar els joves del tabac i els seus productes relacionats "eliminant els falsos mites associats al seu consum".





Un altre tema que "requereix ser abordat", ha reconegut el secretari general de Sanitat, és l'atenció al fumador des del SNS. Per a això, Blanco assegura que el Ministeri també està ocupant-se de la implantació d'una "estratègia clara" de lluita contra el tabac, amb l'objectiu de "facilitar que els professionals puguin treballar d'una forma estructurada enfront del tabac".





Igualment, el Ministeri també treballa "de manera prioritària" a la transposició de la Directiva europea 2014/40, que recull, segons ha detallat Blanco, major control dels productes de tabac mitjançant obligacions de comunicació reforçades d'additius, així com la prohibició de determinats ingredients, s'amplia la mida de les advertències sanitàries i més informació d'ajuda per deixar de fumar en els paquets. A més, també s'ha regulat de manera més estricta els cigarrets electrònics, amb limitacions similars a les existents als productes del tabac convencionals.





"DISPOSITIUS ELECTRÒNICS CREIXEN PER AGRESSIVA ESTRATÈGIA DE LA INDÚSTRIA"





Sobre aquests dispositius de tabac escalfat o electrònics, ha advertit que "estan experimentant una ràpida evolució, fruit d'una agressiva estratègia de comunicació realitzada per la indústria del tabac, denunciada tant a nivell nacional com internacional". "Per la seva novetat, i a causa de l'escassa informació independent, podria produir-se certa confusió sobre els seus efectes per a la salut", ha alertat.





Per això, assegura que la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació ha promogut "la iniciació dels corresponents expedients sancionadors". També estan elaborant un informe en què es recolliran les seves implicacions sanitàries, que serà publicat "pròximament". "Aquest és un tema que preocupa a tots, hem de abordar-per garantir una efectiva protecció de la salut", ha tancat.





"Esperem que totes aquestes mesures sumin prou com per aconseguir reduir els danys provocats pel consum de tabac el més aviat possible. Queda molt per fer. És una tasca que no anem a eludir al Ministeri. No cap dubte que serà un dels elements referència en polítiques actives de salut pública", ha conclòs.