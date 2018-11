Polèmica per l'expulsió de l'Exèrcit del Saló de l'Ensenyament. La notícia, que va saltar a la llum pública el passat diumenge, ha motivat que tant Ciutadans com el Partit Popular demanin a la titular de Defensa, Margarita Robles, que doni explicacions per la decisió de deixar l'Exèrcit sense 'stand' en aquest certamen educatiu que té com a objectiu informar sobre diferents opcions formatives als joves.





Segons recorden els populars, van ser més de 8.000 joves els que van visitar l'estand de les Forces Armades en l'última edició de la fira d'ensenyament. "Pel que considerem que la no participació d'aquest any és un menyspreu absolut a les nostres Forces Armades i els seus components", ha censurat el senador del PP.





La formació liderada per Albert Rivera veu aquesta decisió com "una cessió més" del president Pedro Sánchez a "els seus socis nacionalistes" per "fer un pas més en la seva estratègia d'eliminar la presència de les institucions espanyoles a Catalunya".





UNA DECISIÓ DEL GUST DE COLAU





La participació de les Forces Armades en les fires educatives de Catalunya ha estat polèmica durant els últims anys. En 2016, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va traslladar personalment a un dels militars a la fira d'educació el seu rebuig per la seva presència allà.





D'aquí que l'oposició vegi l'ombra allargada de Podem i els nacionalistes en aquesta decisió de Defensa, que defensa que l'Exèrcit tindrà presència pública en un seminari a Montsec (Lleida) que se celebrarà al llarg de 2019 i que tindrà molt menor calat.