Velázquez, Goya i Murillo són, per aquest ordre, els artistes més copiats en els 200 anys d'història del Museu del Prado, segons dades facilitades per la institució amb motiu de l'inici dels actes del bicentenari de la pinacoteca.





Segons els llibres de registre de copistes i els índexs d'autors copiats, de cada un d'ells han sortit del Museu del Prado més de 5.000 còpies. En concret, entre 1964 i 1965 es van fer 358 còpies de Velázquez, 305 de Goya i 244 de Murillo. Durant aquests dos anys es van pintar aproximadament 90 còpies al mes: 1.099 el 1964 i 1.049 el 1965. El 1895 es va superar aquesta xifra, amb 1.102 còpies en total.





Les obres més copiades són 'Los borrachos', 'Cristo crucificado' i 'Las hilanderas' de Velázquez; 'La vendimia', 'La gallina ciega' i 'El quitasol' de Goya; 'La Inmaculada Concepción' i 'La Virgen del Rosario' de Murillo o 'Las Dolorosas' de Tiziano.





El Museu precisa que, encara que actualment no es permet copiar 'Las Meninas' de Velázquez, fa un segle es feien a l'any al voltant de 20 reproduccions d'aquesta obra. A més, indica que, com a norma general, no es presten més de set Velázquez al mateix temps.





D'altra banda, afegeix que actualment s'autoritza a pintar a les sales del Museu del Prado a una mitjana de 50 persones a l'any, de les quals un 75% són de nacionalitat espanyola i el 25% restant procedeix de països com els Estats Units, la Xina , Japó, Xile o el Canadà. En 2017 es van pintar en sales 45 còpies, 25 en el que va de 2018.





A més, a l'any es manegen 1,2 milions de productes i publicacions. De mitjana, les exposicions aporten un 24% de venda d'unitats de producte i un 10% de publicacions. Des de la creació del museu s'han venut 11,7 milions d'unitats de productes i 2,3 milions de llibres. Els catàlegs de El Prado se situen en 385.000 unitats, i els del Bosco a 31.000 unitats.





El producte estrella és 'La guia oficial', amb 590.000 exemplars venuts, traduïda a nou idiomes mentre que les postals més venudes són 'Las Meninas', 'Maja desnuda y vestida', 'El jardín de las delicias', 'Perro semihundido', 'Tres de Mayo', 'Saturno devorando a su hijo', 'Anunciación (Fra Angelico)', 'Cristo Crucificado', 'Las Tres Gracias', 'Condesa de Vilches', 'Caballero de la mano en el pecho', 'Familia de Carlos IV', 'Mona Lisa' y 'Chicos en la playa'. Precisament, els productes més venuts són postals, imants, objectes d'escriptori, tasses, safates, samarretes, bosses, jocs, joieria i cds.





LES 'MAJAS', LES MÉS VIATGERES





El Museu del Prado detalla com una altra curiositat el fet que 'La Maja Vestida' hagi recorregut 47.185 quilòmetre durant la història del museu, a causa de préstecs nacionals i internacionals, mentre que 'La Maja Nua' ha recorregut 28.042 quilòmetres.





La primera obra comprada va ser 'La Trinitat', de Ribera, per 20 000 reals, el doble de la valoració inicial de Vicente López. Es tractava de la primera obra adquirida expressament per al Real Museu de Pintures.





D'altra banda, les pintures més antigues són els sis murals de l'Ermita de Sant Baudelio de Casillas de Berlanga, que daten de 1125; mentre que l'escultura més antiga és 'Retrat d'un funcionari egipci', cap a 530 a.C.





El quadre més gran és 'La visió del Coloseo. L'últim màrtir ', de José Benlliure i Gil i el més petit és' Carlos Ortiz de Taranco ', de Federico de Madrazo i Kuntz.





En 1819, es va inaugurar el Real Museu de Pintura i E scultura a l'edifici, creat per Villanueva per a albergar el Gabinet de Ciències Naturals. Va obrir amb 311 pintures exposades, 1.510 obres emmagatzemades procedents dels Reals Llocs. Primerament es visitava únicament un dia a la setmana, i s'obria tan sols a qui presentava una autorització o recomanació d'alguna personalitat de la cort.





En 1869, el Reial Museu de Pintures passar a formar part del Patrimoni de l'Estat en ser promulgada la llei que declara extingit el patrimoni de la Corona, amb reversió a l'Estat dels béns i drets que l'integraven, exceptuant aquells béns que "es destinen a l'ús i servei del Rei ", entre els quals hi ha el Palau Reial de Madrid, la Casa de Camp, els reals llocs del Pardo, Aranjuez, la Granja i el Escorial; l'Alcàsser de Sevilla i el palau reial de Mallorca amb el castell de Bellver.





Altres dates destacades són les de 1981, quan el 10 de setembre d'aquest any el 'Guernica' va arribar a Espanya i es va exposar al Casón del Bon Retir; i la de 2016, quan l'exposició aforada 'El Bosco' va aconseguir el màxim de visitants que es recorden en la història del museu amb 589.692 visitants.