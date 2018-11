CSIF lliura al fiscal unes gravacions que exhibeixen el tracte de favor a la policia local de Sant Feliu de Guíxols

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha ampliat la seva denúncia davant Fiscalia contra el tribunal qualificador de les proves de sergent de la policia local de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per un presumpte delicte de prevaricació.





Ara, l'organització sindical ha presentat unes gravacions que contenen una conversa on els denunciats parlen obertament de la seva impunitat: "la prevaricació està penada però no arriba aquí" (la conversa completa es troba al document adjunt).





Els fets es remunten al mes de setembre d'aquest mateix any, quan el sindicat va denunciar que el tribunal havia concedit la plaça de sergent a una persona sense complir amb tots els requisits establerts.





Entre ells, hi havia la necessitat d'acreditar un nivell B de llengua catalana, que l'aspirant no va lliurar a plaça i posteriorment va substituir per un certificat de valencià de nivell "elemental i sense compulsar".





CSIF denuncia que en cap moment s'han seguit els principis de mèrit, publicitat, igualtat i capacitat. El sindicat argumenta que es tractat d'una designació personal i directa per part del consistori sense més tràmit i nul·la de ple dret.