El tipus mitjà al qual les entitats espanyoles van concedir crèdits per a hipoteques al mes d'octubre va ser del 1,932%, tornant a nivells de principis d'any i després d'haver baixat fins al 1,891% al setembre.





Segons les dades del Banc d'Espanya recollides per l'Associació Hipotecària Espanyola (AHE), el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per a adquisició d'habitatge lliure concedits per les entitats a Espanya va ser del 1,932%, enfront del 1,891% de un mes abans.





No obstant això, el tipus mitjà encara se situa per sota del registrat a l'agost de 2017, quan va ascendir al 1,953%, una xifra que no ha tornat a assolir en els catorze mesos posteriors, malgrat els ascensos que ha experimentat l'euríbor mes a mes des de febrer, que s'ha situat en el -0,154% a l'octubre. L'euríbor acumula vuit mesos a l'alça.





Per la seva banda, el tipus mitjà de els préstecs hipotecaris entre un i cinc anys per a l'adquisició d'habitatge lliure concedits per les entitats de crèdit a la zona de l'euro es va mantenir estable en el 1,82% (referit al mes anterior).