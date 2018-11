Borrell amenaÃ§a amb bloquejar el Brexit si Espanya no rep garanties sobre Gibraltar

Els Vint-i-set han donat aquest dilluns un primer suport general a l'acord de divorci negociat entre Brussel·les i Londres, amb Espanya com a únic país que ha condicionat la seva aprovació final al fet que sigui modificat per dotar-lo de major "claredat jurídica" respecte a que qualsevol relació futura del bloc amb el territori de Gibraltar ha de passar primer pel consentiment espanyol.





"La interpretació ha de ser clara: la negociació sobre la relació futura de la Unió Europea i el Regne Unit és diferent de la negociació sobre Gibraltar", ha indicat Borrell a la premsa a Brussel·les, on els responsables d'Afers Europeus han analitzat la situació.





El cap de la diplomàcia espanyola ha apuntat que el problema té a veure amb l'article 185 del Tractat de Sortida, una referència que va aparèixer "de la nit a a el matí dimecres passat, i que Espanya no veu amb bons ulls, per la qual cosa reclama la seva modificació.





Es tracta d'uns paràgrafs que apunten que la UE i Regne Unit hauran de negociar de manera "expeditiva" les condicions de la nova relació i això, "amb els seus millors esforços, de bona fe i amb ple respecte dels seus respectius ordenaments jurídics".





"Volem que quedi clar en la interpretació d'aquest text que les negociacions entre Regne Unit i la Unió Europea no s'apliquen a Gibraltar, que el que es negocia entre Regne Unit i la UE té un àmbit territorial que no inclou a Gibraltar", ha resumit Borrell, per subratllar a continuació que el futur de les relacions amb el Penyal s'han de realitzar "a part".





En plantejar la seva queixa, Espanya ha rebut garanties dels serveis jurídics del Consell quant a que el seu paper queda clar pel que fa a les relacions amb el territori gibraltareny, però l'Advocacia de l'Estat recomana que s'especifiqui ja i no depengui d'interpretacions futures, segons fonts del Govern.





PICARDO CONTESTA





