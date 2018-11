L'Assemblea nacional de Reagrupament va decidir aquest diumenge que no renovarà el seu conveni de col·laboració amb el PDeCAT si la formació presidida per David Bonvehí no s'adhereix al projecte polític de Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República.





En un comunicat, han explicat que aquest conveni es va signar amb CDC i després amb el PDeCAT com una mostra de "suport al projecte independentista dels presidents Artur Mas i Carles Puigdemont".





El 21 de maig de 2016, la militància de Reagrupament va decidir integrar-se al PDeCAT a través d'un conveni de col·laboració pel qual buscaven "la construcció d'un nou espai central de la política catalana, necessari per culminar el procés d'independència".





El 17 de juliol d'aquest any, Reagrupament es va adherir a la creació de la Crida, "iniciativa del president legítim Carles Puigdemont" i va cridar a tots els seus associats a inscriure en el projecte.





Per això, adverteixen que el posicionament del PDeCAT en relació a la Crida ha de ser "clar" perquè l'acord es renovi.





En aquest sentit, han decidit "per unanimitat" posposar la decisió sobre la renovació de l'acord a veure quins són els següents passos del PDeCAT, que ja ha mostrat la seva reticència a sumar-se al projecte polític de Puigdemont si aquest es constitueix com un partit polític.