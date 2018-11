Institucions Penitenciàries xifra en un 44% el seguiment en la vaga de presons i els sindicats en un 93%

El seguiment de vaga dels funcionaris de presons convocada a tot Espanya ha estat secundada aquest dilluns pel 44 per cent dels treballadors, segons fonts d'Institucions Penitenciàries. Per contra, els sindicats han qualificat d'"èxit" la jornada amb un seguiment de més del 93 per cent.





Els sindicats CSIF, Acaip, CC OO, UGT i CIGA han convocat quatre dies de vaga aquest mes de novembre, que van arrencar dissabte passat, i que se sumen a les dues jornades dutes a terme a l'octubre, amb l'objectiu d'aconseguir que el Govern compleixi amb la promesa d'una millora salarial.





Reclamen al titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que compleixi la promesa d'destinar una partida de 123 milions d'euros en el període 2019-2021 per a la pujada salarial dels 25.000 funcionaris de presons.





La jornada d'aquest dilluns coincideix, a més, amb la segona jornada de vaga en un any convocada per jutges i fiscals per reclamar al Ministeri de Justícia unes millores salarials i professionals, més independència judicial i més autonomia del Ministeri Públic.





Des dels sindicats han recalcat que la jornada ha estat un "èxit", amb un seguiment superior al 93 per cent.





Segons han recordat, en alguns centres penitenciaris com el d'Aranjuez (Madrid) o del Dueso (Cantàbria) segueixen sense poder entrar els serveis mínims.