La investigació interna dels Mossos de l'1-O finalitza sense sancions

La investigació interna que han elaborat durant l'últim any els Mossos d'Esquadra sobre els agents que van treballar la jornada del referèndum il·legal d'1 d'octubre de 2017 ha finalitzat sense cap sanció.





Durant l'1-O, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar a les Forces de Seguretat que impedissin la votació i requisessin les urnes. Tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil van acudir a desenes de punts de votació per a impedir la realització del referèndum i van denunciar que, en molts casos, els Mossos no complien amb l'ordre judicial.





La Divisió d'Afers Interns (DAI) de Mossos es va encarregar d'interrogar els policies autonòmics per conèixer com havien treballat durant aquest dia i, després d'interrogar centenars de mossos, no han trobat motiu per sancionar els agents.





D'aquesta manera, cap mosso d'esquadra va ser multat amb mesures disciplinàries perquè no queda acreditat que hagin incomplert les normes ni que hagin tingut una actuació irregular.





Sí continuen en marxa les instruccions judicials en els tribunals catalans, en els quals s'investiguen accions concretes en el dispositiu policial.