Registres a l'Autoritat Catalana de la Competència pel cas 3%

La Guàrdia Civil està registrant aquest dimarts 20 de novembre la seu de l'Autoritat Catalana de la Competència i set empreses de Barcelona en el marc de la investigació de l'Audiència Nacional sobre el cas 3% -la suposat finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya ( CDC) -.





Els registres s'estan duent a terme al GP Group SA, Audingintraesa SA, l'Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultories independents de Catalunya, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotècnica SA, Ayesa Enginyeria i DOPEC SL, a més de a la seu de l'Autoritat Catalana de la Competència.





La Guàrdia Civil ha entrat passades les 10 hores d'aquest dimarts a la seu la Autoritat Catalana de la Competència (Acco), a Barcelona, per fer un requeriment d'informació sobre un expedient que l'organisme té obert després de realitzar inspeccions domiciliàries a diverses empreses.





El director general de l'Acco, Marc Realp, ha deixat clar que la Guàrdia Civil no ha escorcollat cap membre del personal de l'organisme, i que el requeriment d'informació és únicament sobre aquest expedient que la Acco encara no ha incoat.





"Vam fer unes inspeccions domiciliàries a unes empreses i la Guàrdia Civil vol tenir accés a aquesta informació, però el nostre personal no està implicat", ha insistit Realp, que ha indicat que aquest requeriment també es podria haver realitzat per escrit.





L'expedient no és públic i, per tant, no han transcendit les empreses inspeccionades: "Vam fer una inspecció per investigar indicis de pràctica il·lícita en termes de competència, però encara no hem determinat si aquests indicis són clars per incoar l'expedient".





CAS 3%





Aquesta actuació de la Guàrdia Civil s'emmarca en la investigació de l'Audiència Nacional pel cas del 3%, sobre el suposat finançament irregular de CDC.





Des de les 9.00 hores, agents del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil està efectuant escorcolls a Barcelona, Lleida, Biscaia i Sevilla, encara que no hi ha previstes detencions.





El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata investiga un presumpte delicte d'administració deslleial i per això ha ordenat nous escorcolls per possibles trampes en concursos per a adjudicacions públiques de la Generalitat.