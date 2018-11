Tres excàrrecs del Banc d'Espanya han assegurat aquest dimarts que l'entitat no va ser informada dels augments de sou que va abonar Caixa Catalunya a la seva cúpula el 2010 i que el supervisor bancari no els va avalar, encara que han recordat que no tenia obligació d'informar-los d'aquests increments salarials.





Van tenir coneixement del primer augment --en gener de 2010-- per la premsa, han assegurat en el judici a l'excúpula de Caixa Catalunya a l'Audiència de Barcelona per increments de sou presumptament desproporcionats durant la crisi financera.





Estan acusades 41 persones, inclosos l'exdirector general de l'entitat Adolf Todó i el seu expresident Narcís Serra, el qual va assegurar que els augments salarials es van aplicar amb el coneixement del Banc d'Espanya i que no va posar objeccions a aquests increments.





L'exdirector general de Supervisió del Banc d'Espanya, Jerónimo Martínez Tello, ha afirmat que va trucar a Todó quan va tenir coneixement de la seva pujada de sou, per dir-li que no era oportuna pel moment en què es va produir, segons ha explicat al costat del exdirector del departament d'Inspecció Pere González i l'excap del grup d'Inspecció de l'entitat Sergio Linares, que també han declarat com a perits.





Martínez Tello ha assegurat que, en aquests contactes, Todó va sostenir que l'increment salarial estava dins del que és habitual en el sector, i han remarcat que aquest assumpte no era competència del Banc d'Espanya, perquè no hi havia una norma nacional o internacional per limitar els salaris d'aquests càrrecs.





Ha explicat que van negociar per "acomodar les retribucions" al d'acord amb la situació, per la qual cosa van llargues discussions que es van interrompre el gener de 2012 perquè es va anunciar la intenció de legislar per limitar els salaris, cosa que es va regular amb un reial decret al febrer, després del que es va reprendre la negociació basant-se en aquesta norma.





Preguntats per si van pensar en rescindir el contracte de Todó, ha assenyalat que consideraven que ell era part de la solució --per al supervisor, "un milió d'euros, mig milió, 300.000 o sis milions, sincerament no era tan important"-- , perquè prescindir-ne podia crear un desequilibri en l'entitat i, a més, comportaria indemnitzacions establertes en el contracte.





NO HI VA HAVER AUTORITZACIÓ





González ha insistit que el Banc d'Espanya no va avalar l'augment salarial, perquè no hi va haver una autorització ja que no es va demanar i no hi havia necessitat d'això quan Caixa Catalunya li va enviar documentació perquè fos remesa al Frob, moment en què el supervisor va exercir com "carter" sense dir si estava bé o malament ni 'A' ni 'B', en les seves paraules.





Han detallat que sis inspectors i un auditor informàtic van realitzar la inspecció per avaluar la solvència de l'entitat, que va ser certificada, i han ressaltat que no podien tenir coneixement de tot el que passava a l'entitat.





Preguntats per si el banc estava realment en situació de solvència i generant beneficis el 2010, com es va detallar llavors en l'informe després de la inspecció, han respost que "si hagués estat en fallida o situació d'insolvència" haguessin intervingut des del Banc d'Espanya, i han recordat que aquest any hi va haver beneficis.





Així, han assenyalat que aquestes pujades de sou no estaven regulades per una normativa però que van ser inoportunes pel moment en què es van produir --la entitat estava a punt de rebre una injecció milionària del Frob--, i han sostingut que aquests increments de les retribucions no perjudicar econòmicament a l'entitat.