CaixaForum acull la 6a edició de Inclús, el festival internacional de cinema sobre discapacitat

Del 27 de novembre al 2 de desembre, CaixaForum Barcelona serà un any més el lloc on es desenvolupi el Festival Inclús, que inaugura la seva sisena edició amb la projecció de la pel·lícula 'Campeones' de Javier Fesser, representant espanyola als Oscar.





Després de la projecció, diversos dels actors de la pel·lícula, així com part de l'equip tècnic, ens

explicaran com han viscut aquesta experiència i com creuen que una pel·lícula pot trencar barreres i estereotips socials sobre la discapacitat. Amb aquest punt de partida, es donarà pas a gairebé una setmana de projeccions, tallers, conferències i activitats que aposten per donar visibilitat al col·lectiu de persones amb discapacitat. Inclús aborda de front, de manera respectuosa i sense tabús temes que, malgrat ser una realitat del dia a dia, romanen en els marges de l'art i la societat.





La Selecció Oficial de Documentals i Ficció que es projectaran a l'auditori de

CaixaForum inclou 15 obres -seleccionades entre més de 340- arribades des de diversos llocs

del món com Canadà, Polònia, Brasil, Bèlgica, EUA o Espanya, entre d'altres. D'altra banda, la

meitat de les produccions del nostre país no han estat encara estrenades a les sales i, a més, es

projectarà alguna première europea. Comptarem amb la presència dels directors i dels

guanyadors de les diferents categories, que es coneixeran a la gala de cloenda del dia 2 de

desembre, previ pas pel jurat.





Les ficcions són 'Altes Expectatives', 'Do not worry he will not get far on foot', 'La vida d'Anna', 'Clac', 'Downside Up', 'Ferides', 'Flesh of my flesh', l'oscaritzada 'The Silent Child' i 'robar-te una nit'; i els documentals 'A sky without stars', 'Beyond the Spectrum', 'Cisco 2020', 'By Stanley for Stanley', 'The child who wanted to walk at all costs' i 'The Fight'.





Al costat de les peces audiovisuals orbitaran activitats com tallers infantils, workshops

professionals, conferències i experiències sensorials que es poden consultar al

programa.





Com no pot ser d'altra manera en un festival que promou aquest tipus de valors, les línies

Inclús Pocket, inclús Kids i inclús Teens de la programació van destinades al públic infantil,

on tant la sessió de curts com els tallers estan enfocats i adaptats als més

petits.





El programa també inclou la col·laboració d'altres festivals amb projeccions audiodescrites o subtitulades en la secció Sentim el cinema. La mostra d'innovació tecnològica R+D+d, o el

curs de llengua de signes són altres de les activitats ofertes. La novetat d'aquesta edició és la

incorporació del teatre, amb l'espectacle musical familiar 'Els músics de Bremen', representat per una companyia teatral amb actors amb discapacitat.





INCLÚS SEGUEIX CREIXENT





Una de les iniciatives de més valor del festival és l'adaptació de tot el que implica l'esdeveniment. Les pel·lícules han estat subtitulades per a persones amb problemes d'audició, audiodescrites per discapacitat visual i compten amb la presència d'intèrprets de llengua de signes.





Es tracta d'un pas més cap a endavant d'un certamen que el passat 2017 va comptar amb prop de

2.500 espectadors, impulsat per Associació Inclús i Aula d'Estudis Socials, i que organitza la

productora Fish moguda, amb l'ajuda de les administracions públiques i la Fundació Grup Sifu i

la Fundació SGAE entre d'altres.





Inclús, nascut el 2013, s'inscriu en el marc d'una ciutat com Barcelona, pionera a

innovació i inclusivitat, amb la voluntat de ser una ciutat que fan les persones, i s'està

convertint en una cita anual de l'agenda cultural de la ciutat.





Amb art audiovisual, consciència social i caràcter innovador conglomera un any més a entitats

del tercer sector, a professionals, aficionats al món audiovisual i a públic general.