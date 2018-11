El Tribunal Suprem prohibeix les clàusules abusives contra els consumidors d'Iberia

La Sala Civil del Tribunal del Suprem ha declarat abusives una sèrie de clàusules que l'aerolínia Iberia s'aplica als clients. La sentència és el resultat d'una acció de cessació que OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) va iniciar el 2011 per eliminar aquestes clàusules dels contractes que subscriuen els consumidors.





En concret, l'Alt Tribunal ha dictat que la clàusula coneguda com "No Show" i que obliga als consumidors a fer el viatge d'anada si es vol fer el de tornada, és il·legal. Aquesta clàusula impedia al consumidor poder gaudir de tarifes més avantatjoses o combinar vols entre diferents companyies.





El Tribunal Suprem també ha considerat abusiva la clàusula que permetia a Iberia la utilització d'avions de tercers, la modificació d'escales i sobretot l'exoneració de responsabilitat en el cas de pèrdua d'enllaços entre diferents vols. Entén el Tribunal que és "excessivament genèrica i imprecisa" i que només quan es produeixin "circumstàncies extraordinàries" d'acord amb el Reglament Europeu es pot limitar la responsabilitat del Transportista.





A aquestes clàusules s'afegeix la que permetia el rebuig dels passatgers amb bitllet per família nombrosa que no poguessin aportar el títol, que ja va ser declarada nul·la per l'Audiència Provincial de Madrid i que Iberia no va recórrer davant el Tribunal Suprem.





OCU entén que aquesta sentència va facilitar les reclamacions per part dels consumidors, i beneficia aquells que en el passat van patir algun tipus de dany per l'aplicació d'aquestes clàusules que ara el Tribunal declara abusives i per tant nul·les.