Renfe desplega un servei per carretera per connectar Manresa i Terrassa

Durant els propers dies, el servei de les línies R4 (Manresa – Sant Vicenç de Calders per Vilafranca del Penedès) i R12 (Barcelona – Lleida per Manresa) es continuarà prestant mitjançant un servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa degut al descarrilament, a causa d'una esllavissada, d’un tren de Rodalies que feia el trajecte entre Manresa i Sant Vicenç de Calders a les 6.20 hores d'aquest matí a l'alçada del punt kilomètric 321,100, entre les estacions de Vacarisses i Vacarisses Torreblanca.





Per tal de garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe ha establert un dispositiu especial entre Terrassa i Manresa amb 15 autobusos i 20 persones d’informació i atenció al client distribuïdes a les estacions afectades.





REPARACIONS





Adif i Renfe estan realitzant un gran esforç per dur a terme les operacions de retirada del tren i dels aproximadament 450 m3 de materials caiguts a la via, per tal de procedir a la reparació dels importants danys causats sobre la infraestructura, desplegant tots els recursos materials i tècnics necessaris.





Per això, s’han mobilitzat un tren taller, maquinària específica de via i electrificació, a més d’excavadores, retroexcavadores, dúmpers i maquinària lleugera. L’equip humà d'Adif està format per una vintena de tècnics especialitzats per torn que treballen les 24 hores del dia, a més d’efectius de Circulació i Seguretat. A més, Renfe ha desplaçat un total de 25 tècnics per treballar en les tasques de desballestament i encarrilament del tren.





Els greus danys patits pel propi tren, els produïts sobre les installacions ferroviàries i les característiques del terreny, estan dificultant les operacions necessàries per poder restablir la circulació. L’evolució dels treballs d'encarrilament i reparació de la infraestructura afectada permetran establir una previsió aproximada per a la normalització del trànsit ferroviari.