La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi, ha anunciat aquest dimarts que l'executiu de Quim Torra ha aprovat destinar una subvenció de 750.000 euros a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).





En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha explicat que l'objectiu és promoure la competició de les federacions esportives, millorar la qualitat de la UFEC i de les entitats que en formen part i promoure el reconeixement internacional de l'esport català.





Amb aquest ajut es vol potenciar "la gestió de les federacions esportives de Catalunya, divulgar l'esport català en els mitjans de comunicació i promoure internacionalment l'esport federat català".





PLUJA DE SUBVENCIONS





No és la primera vegada que la Generalitat subvenciona la federació d'entitats esportives. Al novembre de 2016, aquesta entitat ja va rebre 800.000 euros, mentre que el 2015 aquest mateix ajut va ascendir a 900.000 euros.





No obstant això, en els últims temps la UFEC s'ha molestat amb la Generalitat pel retard en el pagament d'aquests ajuts. A principis de novembre, el seu president, Gerard Esteva, va afirmar per escrit que havia entitats que feia mesos que no podien pagar al seu personal i que la situació era d ' "extrema gravetat".





Sembla que el plor ha fet efecte i el Govern ha corregut per finançar una de les seves corretges de transmissió, ja que moltes de les associacions integrades en la UFEC han participat durant els últims anys del 'Procés' abanderat pel separatisme català.