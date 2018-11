El coguionista de la sèrie 'Deixa't portar' --creada, dirigida i protagonitzada per la barcelonina Leticia Dolera--, Manuel Burque, ha dit aquest dimarts sobre la substitució de l'actriu catalana Aina Clotet en el repartiment després de comunicar que estava embarassada: " de veritat que va ser impossible ".





"Vivim aquells moments amb molt patiment, per la seva situació i perquè ens encantava com a actriu, però al final va ser impossible", ha defensat en un comunicat després que Clotet hagi revelat els fets aquest dimarts.





El guionista ha detallat que la primera escena del personatge presenta a una dona que va a la farmàcia a comprar píndoles anticonceptives i es pren dues per assegurar-se que no es queda embarassada sota cap concepte: "No s'atreveix a dir-li al seu marit que no vol tenir més fills, que està cansada de ser mare. és a dir, és un personatge el motor principal és no voler estar embarassada".





Durant la sèrie, el personatge explora la seva sexualitat allunyant-se cada vegada més del matrimoni: "Hi ha bastants escenes de sexe, algunes bastant explícites", ha afegit Burque, que ha afegit que quan Clotet va comunicar la seva situació es va crear un gabinet de crisi per intentar adaptar tot el pla de rodatge a ella.





"LETICIA VOLIA QUE AIXÍ FOS"





"Creieu-me que es va intentar. Leticia volia que així fos", ha afegit el coguionista, que ha pronosticat que ella anava a estar embarassada fins de sis mesos i resultava impossible adaptar-hi un pla de rodatge que de per si ja era un encaix de boixets atès que es tracta d'una producció molt complexa amb diversos protagonistes corals, 93 actors i una quantitat gegant de localitzacions.





Per exemple, el pla de rodatge alternatiu que es va fer --en què es rodaven les escenes de sexe les primeres setmanes- obligava a prescindir d'altres actors ja confirmats com Pedro Casablanc i ell mateix-- "porto dos anys treballant a preu fet en aquesta sèrie"--.





Burque ha destacat que Dolera ha impulsat una producció en la que més de la meitat de caps d'equip són dones --algunes sense experiència en ficció--, 3 directores (Ginesta tampoc havia fet ficció), més d'un 70% d'equip femení -cinc companyes han treballat en el rodatge embarassades, per exemple la directora de càsting va donar a llum abans d'acabar la preproducció.





"Ha lluitat contra vent i marea perquè fos així. Perquè el porta incorporat. No és posi, és tossuderia. Realment creieu que no hagués contractat a Aina si hagués estat hagut una mínima possibilitat?", Ha qüestionat el guionista.





Ha afegit que Dolera sap que el focus sobre el tema està sobre el seu cap, i "com es va a pegar un tret al peu amb semblant traïdoria?", Ha dit el coguionista, que ha mostrat el seu suport sense fissures a la directora ja aquesta producció.