Ana Pastor expulsa Rufián del Congrés després de dir "hooligan" i "indigne" a Borrell

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha expulsat el diputat republicà Gabriel Rufián després de cridar-li a l'ordre en tres ocasions. "Li demano que abandoni l'hemicicle, senyor Rufián", ha sentenciat Pastor, després del que tots els diputats d'ERC han abandonat el ple.





En el seu torn, Rufián havia preguntat al ministre d'Exteriors, Josep Borrell: "Com a ministre, com valora la gestió del seu Ministeri?" I havia dit que "cada vegada que Ciutadans ens digui colpistes els direm feixistes".









En la seva intervenció, ha remarcat: "Senyor Borrell, vostè és el ministre més indigne de la història de la democràcia espanyola. I n'hi ha hagut molt indignes. No és un ministre, és un hooligan, és un militant de societat civil catalana, una vergonya per al seu grup parlamentari. Li demano que dimiteixi ".





Borrell li ha contestat que "ha barrejat serradures i fem que sembla que és l'únic que sap produir".





Pastor ha cridat a l'ordre a Rufián i, després d'advertir-li tres vegades, l'ha expulsat. "La paraula no es pot utilitzar per insultar. La presidència retirarà la paraula fascista i colpista. Estem demostrant que no utilitzem bé la paraula que ens han donat els espanyols", ha explicat Pastor.