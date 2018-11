L'Audiència va investigar 19 mesos la Hisenda catalana però un error va impedir al jutge Sunyer veure els informes

L'Audiència Nacional va investigar durant més d'un any i mig la creació d'una Hisenda catalana dins de les "estructures d'Estat" que volia posar en marxa la Generalitat de Catalunya per culminar el procés d'independència d'Espanya. No obstant això, un error burocràtic va impedir al jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer, recentment mort, que investigava l'organització del referèndum l'1 d'octubre conèixer tots els informes que la Guàrdia Civil havia elaborat sobre aquest assumpte.





En concret, les indagacions a l'Audiència Nacional van començar al març de 2016, un any abans que el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona es fes càrrec de la investigació de l'organització del referèndum i tot el relacionat amb la construcció d'una hipotètica república catalana.





La investigació va estar encapçalada pel llavors fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Javier Zaragoza, que va posar al capdavant de les indagacions a Daniel Campos, amb el suport de la llavors fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal.





La instrucció va començar així amb tres fiscals, però a mesura que van passar els mesos va anar canviant de mans: Madrigal va ser substituïda per José Manuel Maza, Zaragoza per Jesús Alonso i Camps per Miguel Ángel Carballo. Els tres van continuar signant els escrits que feien avançar la investigació.





Es dóna la circumstància que Zaragoza i Madrigal són dos dels quatre fiscals que acusaran de rebel·lió, malversació i desobediència en el judici del procés que se celebrarà l'any que ve el Suprem, així que quan comenci la vista oral els dos ja hauran complert més de tres anys investigant el procés independentista.





No obstant això, el Jutjat de Barcelona no ha tingut fins ara accés als resultats de més de 19 mesos d'investigació d'aquests fiscals ni als informes de la Guàrdia Civil sobre les estructures d'Estat que havien recaptat causa d'un error: quan la documentació va arribar a Barcelona al setembre de 2017, ningú es va adonar que procedien de l'Audiència Nacional i pensant que eren papers duplicats no es van tenir en compte.





HISENDA





En els 19 mesos que la Fiscalia de l'Audiència Nacional va investigar el que ara es coneix com el Procés, es va centrar en la creació de la Hisenda catalana perquè per aquí van començar els investigadors de la Guàrdia Civil. El jutjat número 13 arribaria més tard a aquest punt de la investigació, ja que les seves indagacions van començar per la presumpta sostracció de dades personals als ciutadans de Catalunya per elaborar el seu cens de votació l'1-O.





En no rebre la documentació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, va seguir la instrucció pel seu compte i van acabar duplicant-les diligències: tant en el sumari d'actuacions del jutjat de Barcelona com en les indagacions dirigides des de Madrid consten informes encarregats a la Guàrdia Civil sobre la hisenda catalana, amb requeriments de documentació a les mateixes empreses afectades i preses de declaració a alguns dels seus representants.





En concret, figura una extensa anàlisi de la Policia Judicial sobre l'Agència Tributària Catalana que pren com a punt de partida l'anunci de l'expresident de la Generalitat Artur Mas el 2015 de modificar el seu funcionament i repassa tant la seva organització i gestió interna com l'evolució del marc regulador, així com el detall de tots els contractes subscrits amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) català i mitja dotzena d'empreses informàtiques i consultores des de l'any 2012 que hagin pogut servir al pla de reemplaçar l'AEAT.





A més, el fiscal instructor de l'Audiència Nacional va indagar sobre les declaracions del que va ser senador Santiago Vidal i de fet, en les diligències de Fiscalia consta un informe de la Guàrdia Civil contrastant les seves afirmacions sobre la creació d'una agència tributària catalana independent amb la documentació disponible fins a concloure que hi havia veracitat en les seves paraules i que per tant, les investigacions anaven ben encaminades, cosa que l'instructor del 13 encara no sabia.