Mossos diuen a turistes que Barcelona no és segura

Agents dels Mossos d'Esquadra convocats per la plataforma MosS.OS i els sindicats del cos han repartit el matí d'aquest dimecres fullets als turistes que visiten la Sagrada Família de Barcelona per alertar que no disposen dels efectius suficients per garantir la seguretat, i xifren en 2.000 el nombre de policies necessaris.





Un grup d'agents amb armilles grogues i una pancarta de MosS.OS s'han concentrat davant la basílica i han distribuït un díptic en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i rus, del qual han fet 3.000 exemplars, en què també donen consells de seguretat per evitar robatoris.





La portaveu d'MosS.OS Inma Viudes (SAP-Fepol) ha explicat als mitjans que volen fer visible un "problema gravíssim" i avisar els turistes que si tenen problemes de seguretat, si el temps de resposta quan són víctimes d'un delicte és elevat o si han d'esperar molt de temps a comissaria és perquè l'administració no està invertint en noves convocatòries.





Ha advertit que les seves protestes "aniran pujant de to" si el Govern no atén les seves demandes, entre les quals està també aprovar una bossa d'hores estructural i un increment del preu de l'hora extraordinària, així com augmentar el sou ja que fa anys que no s'ha revisat.





Sobre el reforç policial al districte de Ciutat Vella, i si pot anar en detriment de la seguretat d'altres districtes de la ciutat, Viudes ha expressat: "Això és com desvestir un sant per vestir-ne un altre. S'haurà de veure quins són els resultats".





CÀRREGA DE TREBALL





Un representant de MosS.OS, que vol mantenir l'anonimat, ha assegurat que amb aquesta manca d'efectius dels agents de Mossos "van a 200% cada dia per arribar a tots els serveis", no poden fer prevenció a la ciutat de Barcelona ja que surten només una o dues patrulles per servei en districtes grans, i que hi ha una cua de dues o tres hores d'espera per presentar una denúncia.





"Ara mateix tenim un problema molt gran d'efectius i càrrega de treball", ha valorat, a més d'explicar que s'informa als turistes perquè són els que pateixen part dels delictes a la ciutat, especialment furts i robatoris.