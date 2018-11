Si us plau, calma.

He vist en les últimes quatre hores els mal anomenats debats al Parlament espanyol i al contemplar els incidents i insults inclosos, he anat a la biblioteca personal per rebuscar entre els papers i llibres que un guarda sobre els moments viscuts a les Corts republicanes el 36 , que van conduir al nostre país a una tràgica Guerra Civil, la pitjor de les guerres possibles

Després, m'he ficat a internet per localitzar també el que sobre incidents parlamentaris guarda de manera insuficient i desordenada la maleïda xarxa.





La cerca no és infructuosa, i d'ella rescato diverses coses, però m'aturo en una sessió parlamentària ja històrica, la del 16 de juny de 1936, que té una transcripció defectuosa, però que per posar-me en situació d'alarma em resulta més que suficient .





En aquell conclave prenen la paraula Calvo Sotelo, que després seria assassinat, el corunyès Casares Quiroga, els comunistes Santiago Carrillo i Dolores Ibarruri ...

És el dur moment en què Calvo Sotelo adverteix al Govern de la República sobre el mal ambient que viu el país, com els militars està sent insultats i agredits, mentre el que ell anomena "l'exèrcit roig" de joves comunistes i anarquistes es passeja pels carrers en to amenaçador, i que això podria conduir al fet del "militar que al capdavant del seu destí estigués disposat a revoltar a favor d'Espanya i en contra de l'anarquia".

Davant semblant andanada, Casares Quiroga contesta indignat:





"El Sr. Calvo Sotelo, amb una intenció que ja no vaig a analitzar, encara que pogués fer-ho, ha vingut aquesta tarda a tocar punts tan delicats ia posar els dits, cruelment, en nafres que, com a espanyol simplement, hagués cuideu molt molt de no presentar, que és obligat al ministre de la Guerra el intervenir immediatament per desmentir en el seu fonament totes les afirmacions que ha fet el Sr. Calvo Sotelo ...

"... Jo no vull incidir en la falta que cometria La seva Senyoria, però sí que és lícit dir que després del que ha fet SS avui davant el Parlament, de qualsevol cas que pogués passar, que no passarà, faré responsable davant el país al seu senyoria. "



A la intervenció del President del Consell de Ministres, Calvo Sotelo respondria:





"Jo tinc, Sr. Casares Quiroga, amples esquenes. La seva senyoria és home fàcil i aviat per al gest de repte i per a les paraules d'amenaça. Li he sentit tres o quatre discursos en la meva vida, els tres o quatre des d'aquest banc blau , i en tots hi ha hagut sempre la nota amenaçadora. Bé, Sr. Casares Quiroga. Em dono per notificat de l'amenaça de SS M'ha convertit la seva senyoria a subjecte, i per tant no només actiu, sinó passiu de les responsabilitats que puguin néixer de no sé quins fets. Bé, Sr. Casares Quiroga ".



Paraules gruixudes totes elles, però horriblement profètiques, el final, diverses generacions després, encara seguim lamentant.





-Home periodista, no és el mateix.





-És possible, estimat "altre jo", que encara no estiguem en aquest punt que delata aquesta discussió en seu parlamentària en l'any 36, però és que ahir l'encreuament d'insults entre un parlamentari d'Esquerra Republicana que va cridar feixista al líder de Ciutadans , perquè aquest abans va qualificar de colpistes als presos del Procés català; i l'endemà, en lloc de calmar-els ànims, la presidenta del Congrés, important dirigent del PP, expulsa a un altre diputat d'Esquerra perquè aquest insulta un Ministre i ex president del Parlament Europeu dient-li indigne i hooligan, a més de protagonitzar seus companys una sortida de la cambra en la qual el insultat assegura que li han escopit.





Tot això no anima que siguem massa optimistes sobre el panorama que s'albira a l'horitzó social en els pròxims mesos si no aconseguim que els nostres polítics recuperin l'assossec i el respecte mutu.





Ja va sent hora que ens calmem tots i que posem fre a les situacions que provoquin enfrontament entre uns i altres, i que els que se sentin en possessió de la veritat absoluta es vagin de creuer o emprenguin aquest viatge que tenen pendent des de fa molt de temps , amb llaços grocs o sense.





Aquí tots sabem a on condueix la dinàmica de les dues Espanyes, encara que, pel que sembla, perseguint la utopia del com pitjor millor per a mi, alguns que no han après gairebé res dels errors dels seus grans, volen que ens la juguem una altra vegada.





Si us plau, calma.