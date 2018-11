Les malalties neurològiques sumen el 21,14% de les morts que es produeixen cada any a Catalunya, on van morir 13.300 persones per aquesta causa el 2017, segons es desprèn de l'informe 'Impacte de les malalties neurològiques en la mortalitat espanyola', elaborat per la societat Espanyola de Neurologia (SEN).





Al conjunt de l'Estat, aquestes malalties causen el 19% de les morts (més de 78.000 espanyols), percentatge que se situa en el 14,6% en el cas de les defuncions d'homes i fins al 23,6% en el cas de les dones, segons l'informe, que s'ha basat en les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





L'objectiu del treball, presentat al ha 70ª Reunió Anual de la SEN, ha estat determinar el pes de les malalties neurològiques en la mortalitat espanyola i en les diferents comunitats autònomes, així com l'evolució que han presentat les malalties neurològiques amb major índex de mortalitat en l'última dècada.





Ara bé, segons ha informat el vocal de la SEN, Juan Carlos Portilla, aquestes xifres podrien ser encara més grans, ja que per la catalogació de la Classificació Internacional de Malalties, no s'ha pogut comptabilitzar les morts que es produeixen per traumatisme craneoencefàlics. En aquest sentit, segons les seves estimacions, cada any es produeixen uns 20.000 traumatismes cranioencefàlics greus, dels quals fins a un 40% dels que els pateixen, lamentablement, acaba morint.





Cantàbria (24,1%), País Basc (22,6%) i Navarra (22%) són les comunitats autònomes en què hi ha un major percentatge de mortalitat per malalties neurològiques respecte al total de morts, i són també les regions on més dones moren per aquesta causa (30,6%, 27,8% i 27,6%, respectivament). En el cas de la mortalitat dels homes per malalties neurològiques, la Rioja (19,4%) se situa en primera posició, seguida de Cantàbria (17,8%) i País Basc (17,7%).





Per contra, Canàries (14,5%), la Comunitat de Madrid (16,35%) i Extremadura (16,8%) són les regions on es produeix un menor percentatge de morts per malalties neurològiques (a més d'en les Ciutats autònomes de Ceuta (14,7%) i Melilla (15,8%)) i tenen també les xifres més baixes de mortalitat per malaltia neurològica tant en homes com en dones.





Encara que molt relacionat amb el nombre d'habitants que posseeix cada regió, Catalunya és la comunitat autònoma on hi ha un major nombre de persones mortes per malalties neurològiques (més de 13.300 persones), i també de dones (més de 8.200); seguida d'Andalusia, on moren més de 12.800 persones a l'any per malalties neurològiques i més homes (més de 5.100).





Una altra de les conclusions de l'informe és que, tot i que la mortalitat a Espanya ha augmentat en els últims 10 anys, el nombre de morts per malalties neurològiques no ha crescut en la mateixa proporció. Així, mentre que la mortalitat espanyola es va incrementar un 10,5% en aquest període, quan s'analitza només de la mortalitat de les malalties neurològiques, s'observa que aquesta arriba al 18,5%.





"Hi ha moltes malalties neurològiques la incidència augmenta considerablement amb l'edat. El progressiu envelliment de la població i el fet que les dones visquin més anys que els homes expliquen per si sols aquestes dades, però també ens porta a pensar que, en un futur , aquest increment serà encara més gran", ha comentat el doctor Portilla.





De fet, malalties com les cerebrovasculars (principalment ictus), demències (sobretot malaltia d'Alzheimer) i els parkinsonismes (especialment la malaltia de Parkinson), que són les malalties neurològiques que comporten un major nombre de morts entre la població espanyola, són patologies en què el risc de desenvolupar qualsevol d'elles augmenta notòriament amb l'edat.





D'altra banda, i si es té en compte la mortalitat per entitats específiques, les malalties cerebrovasculars constitueixen la primera causa de mortalitat en la dona, i la segona en tota la població espanyola. En aquest punt, la SEN ha informat que actualment les malalties cerebrovasculars produeixen més de 27.000 morts a l'any (11.500 en homes i 15.500 en dones), seguida de l'Alzheimer, amb uns 14.800 morts a l'any (4.300 en homes i 10.500 en dones) .





LA MORTALITAT PER MALALTIA CEREBROVASCULAR ES VA REDUINT





En tot cas s'observa que, en els últims 10 anys, la mortalitat per malaltia cerebrovascular va reduint-se, tot i que la seva incidència continua augmentant, gràcies a la millora en els tractaments. En concret, fa 10 anys es produïen 32.900 morts per malalties cerebrovasculars, fet que suposa que aquest període s'ha reduït un 17,6% la mortalitat de les mateixes.





"Tenint en compte aquestes dades, seria esperable que, ja l'ictus és la malaltia neurològica que més morts provoca, que s'hauria d'haver produït una reducció en la mortalitat de les malalties neurològiques, però lamentablement les bones xifres que estem assolit amb l'ictus, es s'han vist superades per l'increment de la mortalitat de les malalties neurodegeneratives, principalment per Alzheimer, però també per altres com Parkinson. És a dir, a mesura que disminueix la mortalitat associada a les malalties cerebrovasculars, augmenta l'associada amb la malaltia de Parkinson i , molt significativament, la deguda a la malaltia d'Alzheimer, sobretot entre les dones", ha dit Portilla.





Per tant, prossegueix, s'estima que, un període "molt breu de temps" i si no s'aconsegueix aquesta tendència, l'Alzheimer es convertirà en la primera causa de mortalitat a Espanya, atès que en aquests últims 10 anys la mortalitat per aquesta patologia ha augmentat més d'un 61% (un 63,7% en dones i un 55,8% en homes).





"L'impacte que ha tingut la introducció dels nous tractaments per a l'ictus en la mortalitat d'aquesta malaltia és un clar indicatiu de la importància que té seguir investigant en les malalties neurològiques. En tot cas, i mentre la comunitat científica intenta aconseguir aconseguir tractaments més efectius per a les malalties neurològiques que, tal com mostra aquest informe, tenen un alt impacte en la mortalitat, però també en termes de dependència i cronicitat, és important conscienciar la població de la importància de controlar els principals factors de risc", ha postil·lat el president de la Societat Espanyola de Neurologia, Exuperio Díez Tejedor.





I és que, a més de l'edat, hi ha una altra sèrie de factors de risc com pressió arterial alta, colesterol o diabetis que augmenten notòriament la probabilitat de patir alguna d'aquestes malalties. Finalment, la SEN estima que prevenir aquests factors de risc podria, almenys, retardar diversos anys l'aparició de les malalties neurològiques amb major índex de mortalitat i, en teoria, aconseguir reduir fins a un 50% la probabilitat de patir alguna d'aquestes malalties.