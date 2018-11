Fernando Clavijo inaugura 8 parcs eòlics de Naturgy a Gran Canària

El president del Govern de Canàries, Fernando Clavijo, acompanyat pel president del Consell de Gran Canària, Antonio Morales, l'alcalde d'Agüimes, Óscar Hernández, i la directora de Generació d'Naturgy, Ana Peris, han inaugurat aquest matí el complex eòlic Agüimes que Naturgy ha construït a Gran Canària.





L'acte va comptar també amb la presència del director de Desenvolupament de Generació de la companyia, Carlos González, i el responsable de Desenvolupament de Renovables a Canàries, Sergio Auffray, així com nombroses personalitats de l'àmbit institucional i empresarial de Gran Canària.





Els vuit parcs que conformen aquest complex eòlic Agüimes tenen un total de 16 aerogeneradors, sumen una potència instal·lada de 41 megawatts (MW) i han suposat una inversió de més de 63 milions d'euros. Està previst que aquests parcs generin 127 GWh a l'any d'electricitat, l'equivalent al consum anual de 50.000 habitatges.





Les instal·lacions que formen el complex són: Balcó de Balos, Doramas, La Vaqueria, Muntanya Gossos, Piletas 1, Triquivijate, Vents del Roc i Faria, que va començar a funcionar a l'abril. Aquest projecte ha suposat un important estímul econòmic i social per a la zona, ja que durant la seva fase de construcció ha generat prop de 290 llocs de treball.





A més, aquestes instal·lacions permetran desplaçar l'ús d'altres fonts de generació elèctrica convencional, contribuint a reduir al voltant de 95.000 tones a l'any les emissions contaminants i d'efecte hivernacle, i en 1,9 milions de tones les emissions de CO durant tota la seva vida .





"Amb el desenvolupament d'aquests projectes, Naturgy reforça el seu compromís amb les Canàries i demostra la forta aposta de la companyia per l'increment en generació renovable, contemplat en el nostre Pla Estratègic 2018-2022", ha afirmat Anna Peris, directora de Generació d'Naturgy.





El president del Govern de Canàries, Fernando Clavijo, va destacar que la inauguració dels parcs que formen el complex eòlic Agüimes "és un pas molt important a Gran Canària, i en el conjunt de l'arxipèlag, cap a la descarbonització del nostre sistema energètic, reduint gradual però sostingudament el percentatge de combustibles fòssils en el nostre mix energètic ".





A més, el president autonòmic va ressenyar el treball desenvolupat durant els últims tres anys per la Conselleria d'Economia, Indústria, Comerç i Coneixement en aquesta matèria i la importància de la col·laboració entre el sector públic i privat per al desenvolupament de projectes d'energies alternatives.





Per la seva banda, el president del Cabildo, Antonio Morales, va considerar fora de tot dubte que aquests parcs són un "pas important per a la penetració de les energies renovables a Gran Canària".





"Hem anat molt lents i seguim sense disposar del que les nostres condicions naturals ens poden proporcionar. Ara és temps d'esforços per ampliar el mix d'energies renovables de Gran Canària i obrir la participació a inversions com la realitzada per Naturgy per facilitar actuacions com la d'aquests parcs ", ha afegit.





A més dels parcs del complex eòlic d'Agüimes, en el marc de la quota Eòlic canari, Naturgy ha construït una instal·lació a Fuerteventura, el Parc Eòlic Fuerteventura Renovable II, que també serà posada en funcionament en les properes setmanes.





Actualment la companyia té addicionalment una cartera de projectes eòlics i fotovoltaics en tramitació a l'Arxipèlag amb l'objectiu de presentar-los en els propers concursos d'eòlica i fotovoltaica que el Govern central ha anunciat per a 2018 i 2019.





La filial de renovables de la multinacional energètica va tancar l'exercici 2017 a Espanya amb una potència instal·lada en operació de 1.147 MW consolidables, dels quals 979 MW corresponen a parcs eòlics, 110 MW a centrals minihidràuliques i 58 MW a cogeneració i fotovoltaica.





La companyia construirà en els propers mesos diversos projectes renovables a diferents comunitats autònomes amb els quals va a duplicar la seva mida abans de final de 2019.