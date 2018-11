L'OCDE rebaixa les expectatives de creixement per a Espanya

L'expansió econòmica global ha arribat al seu punt màxim i s'encamina cap a un "aterratge suau" en un context de creixents riscos, incloent l'augment de les tensions comercials i l'enduriment de les condicions financeres, segons ha advertit l'Organització per a la Cooperació i el desenvolupament Econòmic (OCDE), que ha retallat els seus pronòstics de creixement per a l'economia mundial i els principals membres del 'club dels països rics, inclòs Espanya.





En concret, la institució internacional amb seu a París preveu que el PIB mundial registrarà aquest any una expansió del 3,7%, mentre ha rebaixat en dues dècimes el seu pronòstic per a 2019, fins al 3,5%, en línia amb les seves expectatives per 2020, mentre que l'economia dels països de l'OCDE creixerà el 2018 un 2,4% i es desaccelerarà gradualment al 2,1% el proper any i al 1,9% el 2020.





"L'economia mundial sembla preparar-se per un aterratge suau (...) però abunden els riscos a la baixa i les autoritats hauran de dirigir acuradament les seves economies cap un creixement del PIB sostenible, encara que menor", assenyala l'organització al seu últim informe 'Perspectives econòmiques ', on adverteix del que "delicat" de portar a terme aquest aterratge suau de l'economia, més encara en el difícil context actual.





De fet, la institució adverteix que l'acumulació de riscos com l'escalada de les tensions comercials i el seu impacte en el creixement i la confiança d'empreses i inversors, així com un enduriment de les condicions de finançament que accelerés la sortida de capitals de les economies emergents o una desacceleració més pronunciada de la Xina podrien generar les condicions per a "un aterratge més dur del que s'esperava".





En este sentit, l'anàlisi de l'OCDE estima que les tensions comercials han restat ja entre una i dues dècimes al creixement del PIB aquest any i calcula que en cas que els EUA pugés els aranzels a tots els productes xinesos al 25%, el creixement del PIB mundial baixaria fins a prop del 3%, amb un impacte negatiu de vuit dècimes per als EUA i de sis en el de la Xina.





"Els conflictes comercials i la incertesa política s'estan sumant a les dificultats que afronten els governs per garantir que el creixement de l'economia segueix sent forta, sostenible i inclusiu", ha declarat el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría, en la presentació del informe, on va instar les autoritats a restaurar la "confiança a un sistema internacional de comerç sobre la base de les regles", així com a implementar reformes que millorin els estàndards de vida, particularment entre els més vulnerables.





Per la seva banda, Laurence Boone, economista en cap de l'OCDE, ha subratllat que "de moment hi ha poques indicacions que l'alentiment serà més severa del que projectat", encara que ha advertit que els riscos són "prou alts per donar l'alarma i preparar-se de cara a qualsevol tempesta per davant".





Sobre les opcions per apuntalar l'economia global de cara al futur, Boone va assenyalar la importància de respondre a les preocupacions de la gent sobre l'absència de millores en els salaris, les condicions de vida i les oportunitats.





En aquest sentit, la economista en cap de l'OCDE va recomanar promoure la competència per millorar les dinàmiques empresarials que puguin augmentar la capacitat negociadora dels treballadors i rebaixar els preus pels consumidors.





"Invertir en habilitats és crucial. Millora la productivitat i els ingressos, reduint la desigualtat entre treballadors", va afegir.