Un de cada cinc espanyols (20%) afirma seguir una dieta vegetariana, vegana, flexitariana o pescetariana, totes elles caracteritzades per l'exclusió de productes d'origen carni excepte en el cas dels flexitarians (admeten consumir de manera ocasional), segons revela un informe internacional d'IPSOS Global Advisor.





L'estudi, titulat 'Noves tendències alimentàries a nivell mundial Han canviat els nostres hàbits alimentaris?' i dut a terme en 28 països a nivell mundial, busca aprofundir en els nous hàbits alimentaris de la població, i l'auge de noves tendències en els països analitzats.





D'acord amb els resultats de l'informe, la dieta més comuna seguida pels espanyols és la onmívora, seguida pel 75 per cent dels enquestats. Dins d'aquesta majoria, es observen diferències pel que fa a l'edat: els més grans de 35 anys tendeixen significativament a seguir una dieta omnívora (78%), en comparació amb els menors de 35 anys, amb un 69 per cent, el que significa gairebé 10 punts de diferència.





A més de la omnívora, les opcions alimentàries més presents en la població espanyola són: flexitariana (16%); vegetarià, on no hi ha consum de carn però sí altres productes d'origen animal com ous o lactis i derivats (2%); vegans, que són aquells que no consumeixen aliments procedents d'animals (1%), i pescetarians, que no mengen carn però sí peix (1%).





Aquest 20 per cent de persones que no consumeix carn de forma habitual situa els espanyols en el lloc 17 del rànquing mundial, liderat per l'Índia, on dos terços de la població (66%) segueixen dietes sense carn, seguit del Perú (46% ), Turquia (41%), Brasil (37%) i Malàisia (36%). A nivell europeu, Espanya està per darrere d'alemanys (29%), francesos (27%), suecs (26%), britànics (25%) i belgues (23%), i per davant de polonesos (18%) i italians (18%).





CREIXEMENT D'OPCIONS SENSE CARN "MOLT SIGNIFICATIU"





Tot i que els hàbits alimentaris espanyols són eminentment omnívors, l'informe internacional reflecteix un creixement "molt significatiu" de les opcions sense carn en els últims mesos. El 41 per cent de vegetarians i vegans espanyols diuen seguir aquestes dietes des de fa 6 mesos o menys, seguits pel 39 per cent de flexitarians i el 33 per cent de pescetarians.





Respecte a l'últim any, el percentatge de vegetarians i vegans espanyols que asseguren portar aquestes opcions alimentàries és del 17 per cent, enfront del 13 per cent de flexitarianos i el 33 per cent de pescetarians.





A nivell mundial, la distribució dels tipus de dietes és de onmívors (73%), flexitarians (14%), vegetarians (5%), vegans (3%) i pescetarians (3%). A més, el veganisme, vegetarianisme i el pescetarianisme són dietes noves per a molts dels que les segueixen.





A prop de dos cinquens (43%) dels vegetarians a nivell mundial porten amb aquesta dieta menys de 6 mesos, seguits pel 41 per cent dels pescetarians, 31 per cent de flexitarians i el 30 per cent dels vegans. Pel que fa a l'últim any, el 19 per cent dels vegans segueix aquesta dieta des de fa un any, seguits pel 18 per cent dels pescetarians, el 17 per cent dels vegetarians i el 16 per cent dels flexitarians.