Els joves de 25 a 34 anys s'haurien de destinar tots els seus ingressos durant 12 anys per poder comprar un habitatge, segons es desprèn d'un estudi del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) fet públic aquest dimecres.





Davant la crisi de l'habitatge i la precarietat de l'emancipació juvenil, el CNJC i la Cooperativa Celobert han posat en marxa un projecte presentat a Lleida que es basa en el recurs 'Més enllà de la compra i el lloguer'.





Es tracta d'una guia que dóna a conèixer altres formes alternatives d'accés i tinença de l'habitatge, així com uns tallers per difondre les eines clau per aplicar-les.





La publicació repassa les dades més actuals que evidencien una problemàtica social que impedeix als joves independitzar-se i aposta per deixar enrere els models tradicionals com la compra i el lloguer i donar lloc a noves formes de viure i conviure com la 'masoveria urbana', l' cooperativa en cessió d'ús, el dret a superfície, la copropietat, la cohabitatge i l'autoconstrucció.





La guia detalla les característiques i els elements clau per a cada un d'aquests models alternatius que parteixen de la visió de l'habitatge com un dret.





Actualment, només un 24% dels joves menors de 29 anys catalans està emancipat, un percentatge menor al de 2007, quan la xifra era del 33%, segons ha informat el consell.