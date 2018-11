No és la primera vegada que la presó de Quatre Camins és notícia per les seves contínues agressions a funcionaris . L'última d'elles va tenir lloc el dimarts 20, quan en el mòdul 1 del penitenciari fins a 3 funcionaris van resultar agredits per un intern.





Per això, el sindicat CSIF, majoritari entre els funcionaris de presons, ha decidit treure a la llum les dades que demostren l'elevat grau de perillositat en què treballen els empleats d'aquest penal.





Les dades recopilades corresponen a l'any 2017 i reflecteixen l'extrema situació en què es desenvolupa el dia a dia dels funcionaris. En total, durant l'any passat es van registrar 60 agressions a Quatre Camins.









Entre les causes d'aquest elevat registre d'agressions, el sindicat apunta a la "ineptitud o passotisme d'alguns comandaments directius, o una barreja de totes dues". Des CSIF reclamen que es compleixi escrupolosament amb els protocols de seguretat i que, entre altres mesures, es porti als presos emmanillats fins al pati o se'ls sancioni quan generen un incident amb algun funcionari.





"Últimament, decisions totalment arbitràries i mancades de sentit comú estan provocant que funcionaris acabin agredits, i tot per netejar les estadístiques d'incidents", conclou un comunicat del sindicat.