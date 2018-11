Els drets de les persones i la intromissió dels partits

Així com qui no vol la cosa, i sense que la ciutadania s'hagi assabentat molt de què va, finalment, el Senat ha aprovat la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets judicials, llei que permetrà als partits fer spam electoral i propaganda personalitzada a totes les persones. Res més?





Les dades podran ser extretes de les xarxes i pàgines web. L'accés per part de les formacions polítiques no "vulnera", el dret a la protecció de dades, segons aquesta nova llei que entrarà en vigor d'aquí a poques dates.





A partir d'ara, hi haurà una base de dades que serà una "radiografia" de les persones que van des de les preferències a l'hora de votar, si has canviat el vot, els problemes que més li interessa, etc. És la "transparència" personal portada a la base de dades dels partits, diuen que només amb fins electorals. Algú pot garantir que això sigui realment així?





Vol dir que a partir de l'aplicació de la llei, la ciutadania va començar a rebre SMS, WhatsApp, correus electrònics o missatges privats sense el seu consentiment, tot i que sempre queda l'opció de bloquejar-los.





No sé de qui haurà estat la brillant idea, potser correspongui a algun linx que vol fer el mateix que les empreses que es dediquen al màrqueting que sap del consumidor, és a dir, de dades de preferències, edat, poder adquisitiu, gustos, sexe, zona d'Espanya en què es consumeix més un determinat producte... Ara, fins i tot els partits polítics entren a conèixer a qui voten.





Si això segueix així, que seguirà així si algú no hi posa remei, les persones seran aparadors a la vista dels que manegen els "cotarros", ja siguin polítics, comercials o d'altra índole. Crec sincerament que aquesta nova llei és un atemptant als drets i les llibertats de les persones que dia a dia estan més controlades, com si les persones fossin robots als quals cal controlar amb els sistemes o lleis. Algú dirà alguna cosa? O, com sempre, no passa res.





Hi ha una gran capacitat en les persones d'empassar tot el que li tirin i no passa res.

Deia Sèneca que "no ens atrevim a moltes coses perquè són difícils, però són difícils perquè no ens atrevim a fer-les".